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Эксклюзивная Leviona: одна из лучших и самых востребованных певиц, обучавшаяся у мировых саунд-продюсеров

Реклама Редакция PRESS 22 октября, 2024 12:30

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Её невозможно повторить — она такая одна.

Единственная, эксклюзивная, неповторимая и харизматичная JULIA LEVIONA — талантливая, уникальная и одна из лучших и самых востребованных певиц.

Её новый эксклюзивный сексуальный хит «Романы» стал яркой новинкой этой осени.

JULIA LEVIONA— автор текста, композитор, аранжировщик, а также сама занимается сведением и мастеринговой обработкой своих песен. Она прошла обучение у известных мировых саунд-продюсеров.

LEVIONA является первой женщиной саунд-продюсер в Латвии, которая самостоятельно создаёт аранжировки, выполняет сведение и мастеринг, а также пишет тексты и музыку.

JULIA окончила музыкальную школу по классу фортепиано с отличием, обладая безупречным музыкальным слухом, что помогает ей быть профессионалом своего дела.

Её новый эксклюзивный сексуальный хит РОМАНЫ с первых дней полюбили слушатели. Песня произвела впечатление на огромное количество людей. Это композиция о романтике, страстной любви и драме, в которой каждый найдёт себя.

LEVIONA регулярно выступает на эксклюзивных мероприятиях с авторскими песнями, даря публике уникальное звучание и неповторимые эмоции. 

А также много эксклюзива можно найти в её

Instagram: levionaofficial 

YouTube канал: LEVIONA

Эксклюзивные хиты:

LEVIONA - РОМАНЫ

LEVIONA - EXCLUSIVE

LEVIONA - BMW МЕРСЕДЕС

LEVIONA - MILLION DOLLAR BABY

LEVIONA - VIP ПЕРСОНА

LEVIONA - ТОЛЬКО ТАК НИКАК ИНАЧЕ

LEVIONA - Я СЕГОДНЯ ЗВЕЗДА

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Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Новости Латвии 15:30

Новости Латвии комментариев

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

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Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

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Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

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Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 15:18

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Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

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Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии комментариев

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

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Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

ЧП и криминал 14:50

ЧП и криминал комментариев

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

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Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии комментариев

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

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В соцсетях нашли плакат «Аэрофлота»: куда и за сколько можно было улететь из Риги

Важно 14:18

Важно комментариев

На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

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