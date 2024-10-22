Эксклюзивная Leviona: одна из лучших и самых востребованных певиц, обучавшаяся у мировых саунд-продюсеров
Её невозможно повторить — она такая одна.
Единственная, эксклюзивная, неповторимая и харизматичная JULIA LEVIONA — талантливая, уникальная и одна из лучших и самых востребованных певиц.
Её новый эксклюзивный сексуальный хит «Романы» стал яркой новинкой этой осени.
JULIA LEVIONA— автор текста, композитор, аранжировщик, а также сама занимается сведением и мастеринговой обработкой своих песен. Она прошла обучение у известных мировых саунд-продюсеров.
LEVIONA является первой женщиной саунд-продюсер в Латвии, которая самостоятельно создаёт аранжировки, выполняет сведение и мастеринг, а также пишет тексты и музыку.
JULIA окончила музыкальную школу по классу фортепиано с отличием, обладая безупречным музыкальным слухом, что помогает ей быть профессионалом своего дела.
Её новый эксклюзивный сексуальный хит РОМАНЫ с первых дней полюбили слушатели. Песня произвела впечатление на огромное количество людей. Это композиция о романтике, страстной любви и драме, в которой каждый найдёт себя.
LEVIONA регулярно выступает на эксклюзивных мероприятиях с авторскими песнями, даря публике уникальное звучание и неповторимые эмоции.
А также много эксклюзива можно найти в её
Instagram: levionaofficial
YouTube канал: LEVIONA
Эксклюзивные хиты:
LEVIONA - РОМАНЫ
LEVIONA - EXCLUSIVE
LEVIONA - BMW МЕРСЕДЕС
LEVIONA - MILLION DOLLAR BABY
LEVIONA - VIP ПЕРСОНА
LEVIONA - ТОЛЬКО ТАК НИКАК ИНАЧЕ
LEVIONA - Я СЕГОДНЯ ЗВЕЗДА