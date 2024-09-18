С учетом решения Кабинета министров в отношении мер экономии в 2025 году в Сейме также планируется ограничить фонд зарплат в том же размере, что и в других учреждениях государственного управления. В том числе ограничение роста зарплат планируется распространить на зарплаты депутатов.

Кроме того, на 20% меньше средств по сравнению с 2024 годом в бюджете запланировано на компенсации депутатам Сейма за услуги транспорта и найма жилья. Это связано с тем, что компенсации требуются меньшему числу депутатов, чем планировалось ранее.

Администрация парламента отмечает, что Сейм уже принял меры по оптимизации, в результате которых штатное расписание сокращено на 45 должностных мест, в том числе на 16% сокращено число работников, связанных с административными функциями.

В целом в результате оптимизации образовалась экономия в размере более 0,5 млн евро, отметили в парламенте, подчеркнув, что оптимизация функций дает возможность реструктурировать ресурсы для осуществления приоритетных проектов без запрашивания дополнительных средств из госбюджета.