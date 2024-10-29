Экономика Латвии идет на спад: ВВП страны за 9 месяцев не вырос, а уменьшился

В третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП Латвии сократился на 2,4%.

По предварительным оценкам, на показатели ВВП повлиял спад на 4,1% в обрабатывающей промышленности и на 2,3% в сфере услуг. Налогов на продукты собрано на 1,3% меньше.

С учетом сезонной и календарной коррекции спад в экономике Латвии за этот период составил 1,4%.

В третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом ВВП по сезонно и календарно скорректированным данным уменьшился на 0,4%.

Уточненные данные о ВВП и изменениях в третьем квартале текущего года будут обнародованы 29 ноября.