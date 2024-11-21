Эдвард Лукас: в случае конфликта нужен немедленный захват Калининграда

"Украина еще не побеждена. Но Россия уже выиграла самую важную битву - с Западом. У тех, кто принимает решения в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе (это лишь несколько столиц), был шанс противостоять российскому империализму вместе с большой, сильной и решительной страной. Но вместо этого они решили оказывать ей помощь "по капле" и смягчать санкции, опасаясь риска поражения России. Тысяча дней самопожертвования Украины дали Европе время на восстановление обороны. Но это время было упущено.

Цена этого огромна. Кремлевская военная машина не остановится в Украине. Следующая цель - НАТО, возможно, страны Балтии. Благодаря прекрасному расследованию, проведенному польскими, литовскими и эстонскими журналистами, мы теперь лучше представляем, что происходит. Они использовали спутниковые снимки из открытых источников, чтобы составить картину российских военных баз в регионе, и опросили нынешних и бывших военных руководителей, чтобы интерпретировать результаты.

Ничего не произойдет немедленно. Российское присутствие сильно истощено. Десантный потенциал Балтийского флота исчез. Казармы, полигоны и автостоянки пустуют. Огромное количество вооружения, снаряжения и запчастей отправилось в Украину. У нас еще есть время. Но не так много.

Россия способна быстро восстановить свои силы. И самые опасные атаки, скорее всего, будут отличаться от тактики «мясорубки», применяемой в Украине. Целью будет не захват территорий, а подрыв доверия к НАТО.

Калининград играет здесь большую роль. В случае конфликта военная логика диктует немедленное наступление НАТО на российский эксклав, нейтрализуя его ПВО, места запуска ракет, ядерные объекты, гавани для подводных лодок и другие возможности, прежде чем они будут использованы для блокирования подкреплений, изоляции стран Балтии или запугивания других стран.

Но западные руководители могут нервно вздрогнуть от этой мысли, как и от идеи глубоких ударов по другим российским территориям. Их страх перед эскалацией уже обрушился на Украину. Если применить эти опасения к Балтийскому региону, то можно предположить, что ограниченная атака должна заслуживать лишь ограниченного ответа. Еще одно опасение заключается в том, что США могут отвлечься на конфликт с Китаем, в результате чего их скудные средства ПВО и высокоточные средства нанесения ударов понадобятся в другом месте.

В любом случае, ограниченный ответ стал бы концом НАТО. Одной из жертв стало бы единство. Подчинятся ли командиры в прифронтовых государствах американскому приказу, предписывающему им не защищать свою страну всеми имеющимися у них средствами? Скорее всего, нет. Действительно, несколько стран активно осваивают дальние удары, чтобы наносить именно такие сокрушительные, немедленные удары по нападающему. Еще большей потерей станет доверие к альянсу. Даже небольшой, символический налет России на территорию НАТО, оставшийся безнаказанным, означает конец гарантии коллективной безопасности. Это будет высшим триумфом для Путина.

Ключом к победе России станут успешные подпороговые атаки. В странах НАТО они происходят практически ежедневно, включая поджоги, вторжения в воздушное пространство и электронную войну. В регионе Балтийского моря расследование показывает тревожные новости, в частности, несколько мест в Калининграде, где Россия развивает «инфраструктуру разведки, саботажа и нападения». Особо выделяется 561-й разведывательный пункт спецназа ВМФ, базирующийся в Парусном, где российские спецназовцы проходят подготовку для операций на побережье Балтийского моря. Тревожный раздел доклада литовских журналистов, подтвержденный достоверными данными, предполагает, что это подразделение уже выполняло незамеченную на тот момент миссию на территории Литвы в 2015 году.

Цель России ясна: использовать подобные трюки, чтобы поставить лиц, принимающих решения в НАТО, перед острой стратегической дилеммой. От того, смогут ли приграничные государства развить оборону и сдерживание, необходимые им для того, чтобы остановить это, будет зависеть безопасность и свобода всей Европы".

Эдвард Лукас - старший научный сотрудник-нерезидент и старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA).