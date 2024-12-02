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Джо Байден помиловал своего сына

© BBC 2 декабря, 2024 13:24

Мир 0 комментариев

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным и ожидал приговоров по двум уголовным делам.

«С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — говорится в заявлении Байдена.

Еще в сентябре и сам Байден, и его пресс-секретарь заверяли, что он не собирается издавать указ о помиловании сына.

В июне присяжные признали 54-летнего Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия в 2018 году скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.

Затем, в сентябре, Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.

В заявлении, обнародованном вечером воскресенья, Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.

«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорится в заявлении.

Хантер Байден тоже выступил с заявлением, в котором сказал, что ошибки, которые он совершил, когда был наркоманом, были использованы в политических целях, чтобы публично унизить и опозорить всю семью Байденов.

«Я ни в коем случае не считаю сегодняшний акт милосердия по отношению ко мне чем-то само собой разумеющимся и посвящу жизнь помощи тем, кто все еще болен и страдает», — заявил сын уходящего президента.

Приговоры Хантеру Байдену должны были быть вынесены 12 и 16 декабря. По второму делу, об уклонении от налогов на сумму 1,4 млн долларов в 2016–2019 гг, ему грозили до 17 лет тюрьмы.

Помилования родственников

Джо Байден — не первый из президентов США, кто помиловал родственника.

Билл Клинтон в 2001 году, в самом конце своего второго срока, помиловал сводного брата, актера и музыканта Роджера Клинтона, который в 1985 году был осужден за хранение кокаина.

Дональд Трамп в 2020 году помиловал свекра своей дочери Иванки, Чарльза Кушнера, который еще в 2005 году был осужден за незаконные пожертвования на предвыборные кампании и уклонение от уплаты налогов и отсидел два года.

Сейчас Трамп собирается назначить Кушнера, пожертвовавшего значительные суммы на его предвыборные кампании, послом во Франции.

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