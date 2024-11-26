Двух иностранцев не впустили в Латвию по соображениям безопасности

Они вернулись в страны отправления.

Аналогично, во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Молдовы, не имевшему действующего проездного документа и одному гражданину Узбекистана, поскольку иностранец не смог обосновать цель въезда.

С другой стороны, в выезде из страны было отказано гражданке Латвии, не имевшей действующего проездного документа. Она хотела поехать в Турцию.

Всего за последние сутки на внешних границах и внутри страны выявлено 39 правонарушителей.

Как сообщалось, в начале года глава Госпогранслужбы Гунтис Пуятс в ходе обсуждения оборонной промышленностью вопросов укрепления восточной границы Латвии заявил, что Латвийская пограничная служба предотвратила въезд в Латвию нескольких возможных российских военнослужащих или сотрудников спецслужб.

