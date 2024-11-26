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Двух иностранцев не впустили в Латвию по соображениям безопасности

© LETA 26 ноября, 2024 09:23

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Одному гражданину России и одному гражданину Белоруссии в понедельник был запрещен въезд в Латвию по соображениям безопасности, сообщили в Госпогранслужбе.

Они вернулись в страны отправления.

Аналогично, во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Молдовы, не имевшему действующего проездного документа и одному гражданину Узбекистана, поскольку иностранец не смог обосновать цель въезда. 

С другой стороны, в выезде из страны было отказано гражданке Латвии, не имевшей действующего проездного документа. Она хотела поехать в Турцию.

Всего за последние сутки на внешних границах и внутри страны выявлено 39 правонарушителей.

Как сообщалось, в начале года глава Госпогранслужбы Гунтис Пуятс в ходе обсуждения оборонной промышленностью вопросов укрепления восточной границы Латвии заявил, что Латвийская пограничная служба предотвратила въезд в Латвию нескольких возможных российских военнослужащих или сотрудников спецслужб.
 

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