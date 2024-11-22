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Двери закрываются? Качественная входная дверь — это как мощная стена между вами и возможной угрозой

Реклама Редакция PRESS 22 ноября, 2024 14:54

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Давайте разберемся, почему хорошая входная дверь -- это не просто кусок металла с ручкой, а настоящий охранник в вашем доме.

Зачем нужна качественная входная дверь? По мнению специалистов VitroBalt, которые сами производят стальные конструкции повышенной надежности (с учетом нашего климата в том числе!), эта часть нашего жилища влияет на самые важные моменты на жизни. Они называют лишь самые очевидные:

1. Безопасность. Качественная металлическая дверь -- это как мощная стена между вами и возможной угрозой. Она сдержит попытки взлома, отпугнет злоумышленников и сделает ваш дом крепостью.

2. Звукоизоляция. Никаких шумных соседей, собачьего лая или эха подъезда. Только тишина и комфорт.

3. Энергосбережение. Теплая дверь с термоизоляцией сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Меньше счета за отопление -- больше денег на вкусные пироги.

4. Долговечность. Хорошая дверь не боится ни дождя, ни жары, ни любопытных детей, проверяющих ее крепость. Она служит годами, сохраняя функциональность.

Для достижения идеального баланса между стилем, функциональностью и эстетикой загляните к латвийским специалистам -- например, фирме VitroBalt, латвийскому предприятию с отличной репутацией, где качество на первом месте и возможно лучшая цена в городе. https://vtb.lv/

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Уставной капитал в криптовалюте? Латвия торопится стать первой в Евросоюзе, кто примет инновации

Важно 19:02

Важно комментариев

Латвийским компаниям разрешили в качестве уставного капитала использовать криптовалюту. Цель — сделать Латвию более привлекательной для инвесторов. Тем временем биткоин поставил новый рекорд, достигнув 99 000 долларов, пишет портал Grani.lv

Латвийским компаниям разрешили в качестве уставного капитала использовать криптовалюту. Цель — сделать Латвию более привлекательной для инвесторов. Тем временем биткоин поставил новый рекорд, достигнув 99 000 долларов, пишет портал Grani.lv

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Ринкевич едет в Корею: президента Латвии ждет Юн Сок Ёль

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии комментариев

Президент Эдгар Ринкевич посетит Корею с рабочим визитом с 26 по 30 ноября вместе с делегацией бизнесменов, сообщает агентство LETA.

Президент Эдгар Ринкевич посетит Корею с рабочим визитом с 26 по 30 ноября вместе с делегацией бизнесменов, сообщает агентство LETA.

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Рига играет важную роль в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии комментариев

В Риге должен быть достигнут прогресс в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Ириной Мудрой.

В Риге должен быть достигнут прогресс в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Ириной Мудрой.

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«Знали, что брать!» Молодежная банда за 20 секунд ограбила спортивный магазин в Риге

Важно 18:20

Важно комментариев

Некоторые любители спорта, видимо, решили, что пора пополнить ассортимент самокатов и запчастей к ним для любимого хобби. Единомышленники отправились в специализированный магазин, чтобы добыть все необходимое. Правда, на этот раз молодые люди решили заполучить их незаконным путем, сообщает программа "Degpunktā".

Некоторые любители спорта, видимо, решили, что пора пополнить ассортимент самокатов и запчастей к ним для любимого хобби. Единомышленники отправились в специализированный магазин, чтобы добыть все необходимое. Правда, на этот раз молодые люди решили заполучить их незаконным путем, сообщает программа "Degpunktā".

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«Все соки выжмут и выкинут»: почему в Латвии «некому работать»?

Выбор редакции 18:12

Выбор редакции комментариев

По официальным данным, кадровый голод в Латвии продолжает обостряться. Так, на интернет-странице Государственной службы занятости на момент написания статьи числилось 4 336 актуальных предложений о работе. А на одном из интернет-порталов частных объявлений ss.com работодатели искали 458 продавцов, 115 операторов, 90 шиномонтажников, 83 официанта и т. д. Казалось бы, теперь у предпринимателей каждый сотрудник должен быть на вес золота. Как бы не так. Кое-где к работникам по-прежнему относятся как к рабам и при каждом удобном случае их кидают.

По официальным данным, кадровый голод в Латвии продолжает обостряться. Так, на интернет-странице Государственной службы занятости на момент написания статьи числилось 4 336 актуальных предложений о работе. А на одном из интернет-порталов частных объявлений ss.com работодатели искали 458 продавцов, 115 операторов, 90 шиномонтажников, 83 официанта и т. д. Казалось бы, теперь у предпринимателей каждый сотрудник должен быть на вес золота. Как бы не так. Кое-где к работникам по-прежнему относятся как к рабам и при каждом удобном случае их кидают.

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Почему Литва приняла Закон о нацменьшинствах, а Латвия — нет: Алексей Димитров

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии комментариев

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

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30 дней для туристов: Китай вводит безвизовый режим с Латвией

Новости Латвии 17:49

Новости Латвии комментариев

Китай введет односторонний безвизовый режим с Латвией, сообщает LETA со ссылкой на посольство Китая.

Китай введет односторонний безвизовый режим с Латвией, сообщает LETA со ссылкой на посольство Китая.

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