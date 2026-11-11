Дела касаются восьми закупок в разных больницах, в том числе в Травматолого-ортопедической больнице, больнице имени Паула Страдыня, Видземской, Огрской, Лиепайской, Бауской и Елгавской больницах. В шести из семи дел фигурирует одна и та же латвийская компания, специализирующаяся на поставках медицинских товаров. Её название KNAB не раскрывает.

12 ноября в 10:30 KNAB проведёт пресс-конференцию о ходе этих дел, а также представит выводы анализа антикоррупционных планов больниц и предложения по снижению коррупционных рисков в закупках.