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Два автобусных перевозчика в Латвии объединятся в единый концерн

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

Автобусные перевозчики АО "Nordeka" и "Liepājas autobusu parks" (LAP) решили создать концерн с единым управлением, сообщили агентству ЛЕТА представители компаний.

Они уточнили, что слияние предприятий не планируется, они продолжат работать как отдельные юридические лица, но у обеих компаний будет единое руководство.

Компании отмечают, что создание концерна позволит перевозчикам "Nordeka" и LAP работать более эффективно, конкурируя не только в Латвии, но и на экспортных рынках. Объединенное управление означает, что оба предприятия доверят оперативное управление единой команде ООО "MBO Invest".

"MBO Invest" полностью завершило процесс выкупа менеджмента "Nordekа" ("management buyout"), став 100-процентным акционером. Следующим запланированным шагом, при условии одобрения Советом по конкуренции, станет создание единого концерна с другими участниками рынка.

"MBO Invest" отмечает, что единое управление означает лучшую конкурентоспособность на внутреннем рынке, больше возможностей и услуг на экспортных рынках, начиная со стран Балтии. Небольшим компаниям трудно предложить конкурентоспособные цены в рамках государственных закупок, невыгодно закупать топливо, сложно получить адекватные скидки от производителей автобусов, ограничены возможности разработки политики оплаты труда.

Концерн будет работать над оптимизацией всех процессов, включая использование единой системы учета, централизованного сервиса автопарка, единые закупки топлива, единую диспетчерскую службу. При этом работники продолжат работать в прежних компаниях, а все договорные обязательства, заключенные обеими компаниями концерна на сегодняшний день, останутся в силе.

Ранее сообщалось, что компания "MBO Invest", которая принадлежит Генриху Перштейну, стала единственным владельцемr "Nordeka" в начале ноября.

Ранее 95,3% капиталаr "Nordeka" принадлежало "MBO Invest", а 4,7% - Сандре Савицкой.

Оборот "Nordeka" в прошлом году составил 8,688 млн евро, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, а убытки компании сократились в 2,3 раза до 1,188 млн евро.

Компания "Nordeka" была зарегистрирована в 1991 году.

По данным "Firmas.lv", оборот "Liepājas autobusu parks" в 2023 году составил 19,13 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее, а убытки компании составили 1,48 млн евро.

Миноритарными акционерами предприятия (34,85%) являются Лиепайское самоуправление и Юрий Сауткин с 0,56% акций, а 60,12% акций принадлежат ООО "LAP1R", которое, по данным "Firmas.lv", косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).

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