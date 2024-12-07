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Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

© BBC 7 декабря, 2024 14:30

Мир

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Изображение дрона обнародовал президент Владимир Зеленский. По его словам, его уже испытали в бою и «Пекло» пошло в серийное производство.
«Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение», — сообщил украинский президент.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин уточнил, что первую партию дрона-ракеты «Пекло» передали в украинскую армию 6 декабря.

«Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки — в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения», — подчеркнул он.

Этот дрон, по его словам, летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км. Кроме того, постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ (радиоэлектронной борьбы), улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения.

Разрабатываются новые виды боевой части для расширения перечня возможных объектов поражения.

Анализируя обнародованные фото и видео беспилотника «Пекло», можно сказать, что разработка действительно является довольно новой для ВСУ.

На верхней части фюзеляжа видны крепления, которые могут означать, что запускается этот беспилотник не с земли, а с воздушных носителей, вероятно, с фронтовых бомбардировщиков или истребителей.

Если это действительно так, то перед нами принципиально новый подход к запуску БПЛА, который ранее не применялся во время российско-украинской войны.

Например, ударный дальнобойный дрон «Лютый» запускают путем разгона на взлетной полосе, а переделанные советские Ту-141 («Стриж») — со специальной массивной пусковой установки.

Таким образом, можно утверждать, что дрон-ракета «Пекло» ближе к крылатым ракетам, чем к беспилотникам. Также он имеет сходство с высокоточными западными планирующими авиабомбами типа французской AASM (HAMMER), на которой тоже устанавливается ракетный ускоритель и система навигации.

Правда, заявленная дальность полета украинского «Пекла» в 10 раз больше. Не исключено, что частично это связано с гораздо меньшей боевой частью. Украина не раскрывает, какая БЧ стоит в этих ракето-дронах.

На фюзеляже в хвостовой части «Пекла» можно заметить выносной турбореактивный двигатель, впереди — датчик скорости движения (трубка Пито).

В целом этот дрон очень похож по очертаниям на представленный в конце августа украинский реактивный беспилотник «Паляница». Однако тот не имел выносного двигателя, был оснащен подвижными рулями в хвостовой части и запускался, как было заявлено, со специальной платформы. Его дальность также была заявлена в районе 600-700 км.

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