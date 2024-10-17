Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 17. Октября Завтра: Gaits, Karina

Дрон как будильник: почему население узнало о нем из СМИ?

© LETA 17 октября, 2024 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

Военное и политическое руководство страны до сих пор публично не признает, что залетевший на территорию Латвии 7 сентября российский боевой дрон не удалось визуально идентифицировать до того, как он упал, но заверяет, что из этой ситуации извлечены уроки.

Заседание Совета по национальной безопасности 9 октября длилось почти четыре часа, и большая его часть была посвящена анализу инцидента с российским дроном "Герань-2", упавшим в Гайгалаве утром 7 сентября.

Беседа "Ir" с министром обороны Андрисом Спрудсом по этому вопросу тоже затянулась, и в ходе нее министр неоднократно употреблял слово "ограниченные" - и в отношении способностей контролировать воздушное пространство вокруг границы, и в отношении возможностей противовоздушной обороны.

Означает ли это, что армия поняла, что это был боевой беспилотный аппарат только после того, как он упал? Министр уклонился от четкого ответа на этот вопрос, как и представитель Национальных вооруженных сил Гунтарс Страздитис и президент Эдгар Ринкевич.

В то же время Спрудс признал, что многое можно было сделать иначе, особенно в плане информирования общественности.

В день падения дрона цель заключалась в том, чтобы не вызвать паники у населения - сначала деактивировать взрывоопасный предмет, а затем проинформировать общественность. Но получилось наоборот, и первоначальное сокрытие информации о том, что упавший беспилотный аппарат был оснащен взрывчаткой, вызвало еще больше возмущения.

Министр признает, что причиной такого решения были и отсутствие предыдущего опыта, и нехватка времени. "Система нуждается в совершенствовании", - заявил Спрудс. На предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе он вновь намерен подчеркнуть необходимость введения регулярной ротационной системы ПВО НАТО в странах Балтии.

(Ir)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Движение по Видземскому шоссе перекрыто в обоих направлениях: ДТП

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

Движение в обоих направлениях на Видземском шоссе под Сигулдой перекрыто из-за аварии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Движение в обоих направлениях на Видземском шоссе под Сигулдой перекрыто из-за аварии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Пока в Латвии заболеваемость гриппом низкая: эксперты

Новости Латвии 14:23

Новости Латвии 0 комментариев

Заболеваемость гриппом в Латвии остается очень низкой и соответствует средним показателям предыдущих сезонов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за последние две недели.

Заболеваемость гриппом в Латвии остается очень низкой и соответствует средним показателям предыдущих сезонов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за последние две недели.

Читать

Microsoft Office 2024 уже доступен, но Office 2021 еще можно купить всего за 32,15 евро!

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!

1 октября компания Microsoft выпустила Office 2024 для потребителей и малого бизнеса. Office 2024 доступен в двух редакциях. Office Home 2024 включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для PC или Mac. Office Home & Business 2024 включает все, что есть в Office Home 2024, плюс Outlook и право на использование программ в коммерческих целях. Keysoff уже несколько десятилетий является продавцом ключей к программному обеспечению и предлагает скидки на ключи Microsoft. После скидки Office Home 2024 стоит всего €100,79, а Office Home & Business 2024 - €170,99! Прямо сейчас вы можете сэкономить треть от первоначальной цены при покупке Office 2024. Однако люди с ограниченным бюджетом будут колебаться из-за высокой стоимости. Для сравнения, возможности Office 2021 Pro Plus могут полностью удовлетворить потребности, поскольку приложения практически одинаковы. Независимо от того, нужен ли вам Office 2024 или Office 2021, это отличная возможность значительно сэкономить на новом офисном пакете! Эта скидка также распространяется на ключи Windows 10, Windows 11 и Microsoft Office 2019, а на комбинации этих продуктов цены еще ниже. Приходите первыми!

Читать

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Новости Латвии 13:59

Новости Латвии 0 комментариев

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического управления ЕС "Eurostat".

В сентябре годовая инфляция в Латвии была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического управления ЕС "Eurostat".

Читать

Сделано очень многое: Лиана Ланга отчиталась о промежуточных итогах дерусификации у памятника Астре

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

15 октября в Латвии отмечался День государственного языка, одно из мероприятий которого проходило возле памятника Гунару Астре - борцу за независимость Латвии.

15 октября в Латвии отмечался День государственного языка, одно из мероприятий которого проходило возле памятника Гунару Астре - борцу за независимость Латвии.

Читать

Крашеные двери: новый взгляд на классику

PRESS рекомендует 13:15

PRESS рекомендует 0 комментариев

В мире интерьерного дизайна двери играют далеко не последнюю роль. Они не просто разделяют пространство, но и служат важным элементом декора, подчеркивая стиль и характер дома. И если вы ищете способ добавить индивидуальности своему интерьеру, обратите внимание на крашеные двери.

В мире интерьерного дизайна двери играют далеко не последнюю роль. Они не просто разделяют пространство, но и служат важным элементом декора, подчеркивая стиль и характер дома. И если вы ищете способ добавить индивидуальности своему интерьеру, обратите внимание на крашеные двери.

Читать

Как теперь ездят в Россию и Белоруссию: глава автобусной компании

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать