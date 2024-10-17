Дрон как будильник: почему население узнало о нем из СМИ?

Заседание Совета по национальной безопасности 9 октября длилось почти четыре часа, и большая его часть была посвящена анализу инцидента с российским дроном "Герань-2", упавшим в Гайгалаве утром 7 сентября.

Беседа "Ir" с министром обороны Андрисом Спрудсом по этому вопросу тоже затянулась, и в ходе нее министр неоднократно употреблял слово "ограниченные" - и в отношении способностей контролировать воздушное пространство вокруг границы, и в отношении возможностей противовоздушной обороны.

Означает ли это, что армия поняла, что это был боевой беспилотный аппарат только после того, как он упал? Министр уклонился от четкого ответа на этот вопрос, как и представитель Национальных вооруженных сил Гунтарс Страздитис и президент Эдгар Ринкевич.

В то же время Спрудс признал, что многое можно было сделать иначе, особенно в плане информирования общественности.

В день падения дрона цель заключалась в том, чтобы не вызвать паники у населения - сначала деактивировать взрывоопасный предмет, а затем проинформировать общественность. Но получилось наоборот, и первоначальное сокрытие информации о том, что упавший беспилотный аппарат был оснащен взрывчаткой, вызвало еще больше возмущения.

Министр признает, что причиной такого решения были и отсутствие предыдущего опыта, и нехватка времени. "Система нуждается в совершенствовании", - заявил Спрудс. На предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе он вновь намерен подчеркнуть необходимость введения регулярной ротационной системы ПВО НАТО в странах Балтии.

(Ir)