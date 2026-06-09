«Древние строили на века»? Один такой стадион рухнул прямо на зрителей — счёт шёл на десятки тысяч

Но есть маленькая проблема.

Мы видим только то, что выжило. А то, что древние построили плохо, обычно давно рассыпалось, сгорело, сгнило или похоронило под собой людей.

И одна такая история звучит настолько мрачно, что её иногда называют крупнейшей техногенной катастрофой древности.

В 27 году нашей эры вольноотпущенник по имени Атилий решил заработать на гладиаторских боях. Идея была простая: построить большой амфитеатр в Фиденах, недалеко от Рима, собрать толпу, продать зрелище, получить деньги.

Римляне развлечения любили. Очень любили.

Атилий тоже любил деньги. По словам историка Тацита, он не стремился ни к славе, ни к общественной пользе — просто искал грязной наживы.

Амфитеатр строили из дерева. Быстро. Дёшево. Без нормального фундамента.

Зато с рекламой всё было прекрасно.

На гладиаторские бои съехались тысячи людей. Толпа заполнила трибуны, люди теснились внутри, другие стояли снаружи. Всё выглядело как большой успех.

А потом конструкция не выдержала.

Деревянный амфитеатр рухнул вместе со зрителями. Под обломками оказались и те, кто сидел на местах, и те, кто стоял рядом. По Тациту, погибших и искалеченных было около 50 тысяч. Светоний называл меньшую цифру — 20 тысяч погибших, но даже она звучит чудовищно.

Самое страшное было не только в моменте обрушения. Завалы разбирали несколько дней. Под деревом и обломками находили погибших, раненых, людей без конечностей, тех, кто ещё слышал крики своих близких.

Римляне открывали дома для пострадавших, помогали раненым, оплакивали погибших. А самого Атилия после разбирательства изгнали из Рима.

После катастрофы Сенат ввёл правила: устраивать такие зрелища мог только достаточно богатый человек, а амфитеатры разрешалось строить лишь на проверенном фундаменте.

То есть даже Древнему Риму понадобилась трагедия, чтобы понять: массовое зрелище на хлипкой конструкции — плохая бизнес-идея.

Любопытно, что руины амфитеатра в Фиденах так и не нашли. В 2015 году исследователи Ребекка Наполитано и Майкл Монс создали виртуальную модель такого сооружения, опираясь на сведения о других римских амфитеатрах и изображение деревянного амфитеатра на колонне Траяна. По их оценке, подобная конструкция могла вместить около 37 тысяч зрителей.

А примерно через 50 лет после трагедии появился Колизей.

Он тоже вмещал десятки тысяч людей. Но был построен уже совсем иначе.

И вот он стоит до сих пор.