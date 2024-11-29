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Дожди и порывистый ветер: прогноз на субботу

© LETA 29 ноября, 2024 15:16

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, на побережье порывистый. Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса, на побережье - до +6 градусов.

Днем в Курземе и Видземе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Риге в последний день ноября будет пасмурно, временами ожидаются незначительные осадки. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +6 днем.

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В Риге снесут старинный мост на Алтонавас. Хотя он памятник

Новости Латвии 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

Мост в Риге на улице Алтонавас будет закрыт в ночь на субботу, 7 декабря. При этом он останется открытым для пешеходов и велосипедистов, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā, сообщает LSM+.

Мост в Риге на улице Алтонавас будет закрыт в ночь на субботу, 7 декабря. При этом он останется открытым для пешеходов и велосипедистов, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā, сообщает LSM+.

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И все они граждане Латвии: арестованы 10 сообщников телефонных мошенников

Новости Латвии 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

В последнюю неделю ноября полиция арестовала десять сообщников телефонных мошенников, сообщили в Государственной полиции.

В последнюю неделю ноября полиция арестовала десять сообщников телефонных мошенников, сообщили в Государственной полиции.

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Раскопки на захоронении советских солдат в Берги: кто и зачем? (ФОТО)

Важно 16:22

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В четверг, 28 ноября, на захоронении советских солдат у мемориала в Берги рядом с Этнографическим музеем в Риге были замечены люди с лопатами. Очевидцы отмечали, что рядом с мемориалом стоял микроавтобус поискового отряда "Легенда", но никаких ограждений или поясняющих табличек с информацией, которая могла бы пролить свет на происходящее, не было.

В четверг, 28 ноября, на захоронении советских солдат у мемориала в Берги рядом с Этнографическим музеем в Риге были замечены люди с лопатами. Очевидцы отмечали, что рядом с мемориалом стоял микроавтобус поискового отряда "Легенда", но никаких ограждений или поясняющих табличек с информацией, которая могла бы пролить свет на происходящее, не было.

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У Фонда общественной интеграции новый руководитель

Новости Латвии 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

На посту директора секретариата Фонда общественной интеграции (ФОИ) утверждена бывший член совета Госконтроля Инесе Калване, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

На посту директора секретариата Фонда общественной интеграции (ФОИ) утверждена бывший член совета Госконтроля Инесе Калване, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

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На Ригу опускается густой туман: Плявниеки уже не видно

Важно 16:05

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Как сообщили press.lv читатели, густой туман окутал сегодня после обеда рижский микрорайон Плявниеки. 

Как сообщили press.lv читатели, густой туман окутал сегодня после обеда рижский микрорайон Плявниеки. 

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Новый «Миллионер»: кто самые богатые люди Латвии в этом году

Важно 16:00

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Новый «Миллионер»: названы самые богатые люди Латвии в этом году

Новый «Миллионер»: названы самые богатые люди Латвии в этом году

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А вы еще верите? Даже ИИ разоблачил скидки «Черной пятницы» в Латвии

Важно 15:46

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«Черная пятница» уже наступила, магазины и интернет-магазины заманивают интересными скидками. Но действительно ли эти скидки так выгодны, как их преподносят? Центр защиты прав потребителей (PTAC) провел обширное исследование, которое выявило удивительные факты о рекламных акциях «Черной пятницы» в Латвии.

«Черная пятница» уже наступила, магазины и интернет-магазины заманивают интересными скидками. Но действительно ли эти скидки так выгодны, как их преподносят? Центр защиты прав потребителей (PTAC) провел обширное исследование, которое выявило удивительные факты о рекламных акциях «Черной пятницы» в Латвии.

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