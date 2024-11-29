Дожди и порывистый ветер: прогноз на субботу

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, на побережье порывистый. Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса, на побережье - до +6 градусов.

Днем в Курземе и Видземе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Риге в последний день ноября будет пасмурно, временами ожидаются незначительные осадки. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +6 днем.