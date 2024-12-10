Дождь, снег и порывистый ветер: циклоны идут на Латвию

В середине этой недели ветер подует с запада и севера, во многих местах выпадет снег, небо на некоторое время прояснится. Самая низкая температура воздуха возможна в пятницу утром – столбик термометра местами может опуститься до -10 градусов.

По текущим прогнозам, самая теплая погода ожидается в понедельник, 16 декабря, когда температура воздуха в Курземе достигнет +8 градусов.

На Рождество прогнозируется переменчивая погода, в восточной части страны вероятнее всего заморозки и снег.

Ожидается, что средняя температура месяца будет выше нормы. Высока вероятность того, что будет побито несколько тепловых рекордов.

Из-за глобального потепления количество льда в Арктике является одним из самых низких за всю историю человечества, а температура воды в морях, омывающих Северную Европу, выше нормы, поэтому северный ветер не может принести сильного холода. Временно возможны более сильные морозы, когда небо прояснится и ветер дует с суши или когда ветра нет.