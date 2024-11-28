Доступ к программному обеспечению для Windows 11 Pro за 13,55 евро Реклама Редакция PRESS 28 ноября, 2024 11:56 Реклама

Сейчас распродажа «Черная пятница»! Keysoff предлагает ключи продуктов Microsoft по самой низкой цене года! Если вы хотите купить ключи, вы можете купить подлинные и пожизненные лицензионные ключи для Windows. Вы не хотите пропустить Keysoff Black Friday Sale, они предлагают большие скидки на оригинальные лицензии для Windows и Office, особенно на ключ Windows 11 CD.

Черная пятница — время выгодных покупок на программное обеспечение и на обновления программного обеспечения вашего ПК. В рамках этой распродажи вы можете купить ключ Microsoft Office 2021 Pro всего за 35,77 евро и Office 2019 всего за 25,69 евро. Это программное обеспечение предназначено для тех, кому не нужна последняя версия Office, но все же нужен мощный набор офисных инструментов, включая пожизненный доступ к Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Publisher.

С 14 октября 2025 г. Windows 10 больше не будет получать обновления безопасности. По мере того как угрозы безопасности развиваются и адаптируются, то же самое должны делать и наши операционные системы и оборудование. Купите подлинный ключ Windows 11 Professional за 13,55 евро у Keysoff и сэкономьте более 90%. Windows задумана как самая безопасная версия Windows — как по умолчанию, так и задумано — чтобы помочь вам избежать этих рисков.

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