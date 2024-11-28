Доступ к программному обеспечению для Windows 11 Pro за 13,55 евро
Сейчас распродажа «Черная пятница»! Keysoff предлагает ключи продуктов Microsoft по самой низкой цене года! Если вы хотите купить ключи, вы можете купить подлинные и пожизненные лицензионные ключи для Windows. Вы не хотите пропустить Keysoff Black Friday Sale, они предлагают большие скидки на оригинальные лицензии для Windows и Office, особенно на ключ Windows 11 CD.
Черная пятница — время выгодных покупок на программное обеспечение и на обновления программного обеспечения вашего ПК. В рамках этой распродажи вы можете купить ключ Microsoft Office 2021 Pro всего за 35,77 евро и Office 2019 всего за 25,69 евро. Это программное обеспечение предназначено для тех, кому не нужна последняя версия Office, но все же нужен мощный набор офисных инструментов, включая пожизненный доступ к Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Publisher.
С 14 октября 2025 г. Windows 10 больше не будет получать обновления безопасности. По мере того как угрозы безопасности развиваются и адаптируются, то же самое должны делать и наши операционные системы и оборудование. Купите подлинный ключ Windows 11 Professional за 13,55 евро у Keysoff и сэкономьте более 90%. Windows задумана как самая безопасная версия Windows — как по умолчанию, так и задумано — чтобы помочь вам избежать этих рисков.
Снижение цен, дополнительная экономия! Делайте покупки сейчас и экономьте!
- Office 2019 Professional Plus – 25.69€
- Office 2016 Professional Plus – 15.69
- Windows 11 Pro CD-KEY 1 PC – 13.55€
- Windows 11 Home Key (1 PC) – 13.25€
- Windows 10 Professional (32/64 Bit) 1 PC – 8.45€
- Windows 10 Home (32/64 Bit) 1 PC - 8.25€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
Купите несколько комплектов ключей вместе с семьей и друзьями, чтобы воспользоваться большими скидками.
- Office 2021 Professional Plus - 2 Keys – 68.99€ (34.50€ Per Key)
- Office 2021 Professional Plus - 3 Keys – 99.99€ (33.33€ Per Key)
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.50€(11.83€ Per Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Windows 10 Professional – 2 Keys - 15.25€ (7.63€ Per Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.25€ (6.85€ Per Key)
СКИДКА 62% на другие пакеты Office и пакеты (Код скидки: SKK62)
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 44.59€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 31.35€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 47.99€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 36.75€
- Microsoft Visio Professional 2021 – 22.97€
- Microsoft Project Professional 2021 – 25.70€
Продажа бессрочных лицензий Office Mac
- Office 2021 Home and Business for Mac – 98.69€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
- Office 2016 Home and Business for Mac – 27.99€
- Office 2024 Home - PC/Mac - 119.99€ (Reg.149€)
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac - 169.99€ (Reg.249€)
Оптовая цена заставит вашу челюсть отвиснуть. Абсолютно отличное предложение.
- Windows 10 Pro - 50 Keys - 325€ (Only 6.5€/Key)
- Windows 10 Home - 50 Keys - 299.50€ (Only 5.99€/Key)
- Windows 11 Pro - 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Windows 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Microsoft Office 2019 Pro - 50 Keys – 950€ (Only 19€/Key)
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Как оплатить с помощью PayPal/кредитной карты?
Вы можете оплатить через PayPal или кредитной картой, используя следующий метод:
- Перейдите на экран оформления заказа и продолжите работу в качестве гостя (или создайте учетную запись).
- На вкладке «Информация о платеже» по умолчанию отображается только Cwalletco — нажмите «Продолжить».
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- Нажмите «Выбрать способ оплаты», а затем нажмите «Оформить заказ».
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