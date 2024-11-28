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Доступ к программному обеспечению для Windows 11 Pro за 13,55 евро

Реклама Редакция PRESS 28 ноября, 2024 11:56

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«Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку»: ответ на растущее общественное недовольство

Важно 16:42

Важно комментариев

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

Вместо обещанного динамизма правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") все более убедительно демонстрирует обратное - запущенные проблемы, не принятые решения стали повседневностью, заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, подчеркнув, что ОС не участвует в переговорах о возможной поддержке или участии в нынешнем правительстве, но готов говорить об участии в новой модели.

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Детский сад, а не правительство. Никак от мобильников не могут оторваться: Бен Латковскис

Латышские СМИ 16:34

Латышские СМИ комментариев

-Во вторник на заседании правительства рассматривался болезненный вопрос многомиллиардной железнодорожной линии "Rail Baltica". Как вы думаете, чем были заняты министры, пока рассматривался этот важный для латвийского государства и народа (но не для них лично) вопрос? - об этом рассуждает Бен Латковскис на портале nra.lv.

-Во вторник на заседании правительства рассматривался болезненный вопрос многомиллиардной железнодорожной линии "Rail Baltica". Как вы думаете, чем были заняты министры, пока рассматривался этот важный для латвийского государства и народа (но не для них лично) вопрос? - об этом рассуждает Бен Латковскис на портале nra.lv.

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Средняя зарплата в Латвии снова выросла: особенно заметно в секторе госуправления

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии комментариев

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1 703 евро, что на 9,9% или 154 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в третьем квартале этого года составила 1 703 евро, что на 9,9% или 154 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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«Заказ выглядит так… Я не знаю, хочу ли еще есть!» Неприятный сюрприз от курьера испортил аппетит

Важно 16:27

Важно комментариев

Еще один неприятный сюрприз от курьеров службы доставки еды обсуждается в социальных сетях. Особое возмущение вызвал тот факт, что пакет из ресторана был доставлен уже раскрытый, хотя посылали его со специальной наклейкой, которая должна была исключить возможность, что из него по пучи что-то достанут.

Еще один неприятный сюрприз от курьеров службы доставки еды обсуждается в социальных сетях. Особое возмущение вызвал тот факт, что пакет из ресторана был доставлен уже раскрытый, хотя посылали его со специальной наклейкой, которая должна была исключить возможность, что из него по пучи что-то достанут.

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Гражданина Латвии нашли мертвым в Ирландии: СМИ

ЧП и криминал 16:21

ЧП и криминал комментариев

Умерший гражданин Латвии был найден в городе Терлс, в Ирландии. По предварительным данным следствия, мужчина родом из Латвии и работал в местной строительной компании, сообщает nra.lv со ссылкой на "Baltic Ireland".

Умерший гражданин Латвии был найден в городе Терлс, в Ирландии. По предварительным данным следствия, мужчина родом из Латвии и работал в местной строительной компании, сообщает nra.lv со ссылкой на "Baltic Ireland".

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Инвесторы интересуются акциями LMT и Tet?

Бизнес 16:15

Бизнес комментариев

В очень запутанной истории о дальнейшей судьбе гигантов телекоммуникационного рынка Латвии – . Помощь пришла со стороны латвийской фондовой биржи Nasdaq Riga. Решение подразумевает под собой вариант, который может дать серьезный импульс экономике Латвии.

В очень запутанной истории о дальнейшей судьбе гигантов телекоммуникационного рынка Латвии – . Помощь пришла со стороны латвийской фондовой биржи Nasdaq Riga. Решение подразумевает под собой вариант, который может дать серьезный импульс экономике Латвии.

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«Ясно, что кто-то хорошо заплатил за нашего ребёнка»: латышская семья чудом вырвала дочь из лап соцслужб Швеции

Важно 16:07

Важно комментариев

Сигита, ее муж Гатис и их дочери - латышская семья, которая 2 года назад решила начать новую жизнь, переехав в Швецию. И кончилось все это настоящим триллером, о котором рассказывает la.lv.

Сигита, ее муж Гатис и их дочери - латышская семья, которая 2 года назад решила начать новую жизнь, переехав в Швецию. И кончилось все это настоящим триллером, о котором рассказывает la.lv.

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