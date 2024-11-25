Дороже в 30 раз?! Люди сравнили цену свечей на AliExpress и местном портале

На Etsy они стоят 12 евро, а на 220.lv их можно купить за 42 евро с большой скидкой. Стоит отметить, что первоначальная цена на 220.lv составляла €77 за свечу.

Люди не поленились и нашли точно такие же свечи на AliExpress, где их можно купить за 2-3 евро.

Heh! Tādi viltnieki… no Etsy sapērk sveces un pie mums tirgo ar milzu uzcenojumu. pic.twitter.com/HjUSkeH4ew — andis (@anjo_lv) November 23, 2024

Следует отметить, что сайт 220.lv - является платформой, на которой представлен товар разных продавцов. Но сути это не меняет - за доставку товара из Китая накрутка впечатляет.