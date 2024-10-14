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Дорогая «консерва»: раскрыто, сколько будет стоить заморозка стройки Rail Baltica в Риге на зиму

© LETA 14 октября, 2024 18:11

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LETA

Если решение правительства о перераспределении структурных фондов Европейского союза (ЕС) не будет принято своевременно, консервация работ второй очереди по строительству станции "Rail Baltica" в Рижском аэропорту этой зимой может обойтись примерно в 300 000 евро, заявил агентству ЛЕТА временный председатель правления ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Эрик Дилев.

Он отметил, что EDzL предлагают провести перераспределение структурных фондов, чтобы можно было в полном объеме выполнить все строительные работы на обоих рижских вокзалах.

Дилев выразил надежду, что до конца октября или в течение ноября будет принято решение о перераспределении структурных фондов, однако на случай, если этого не произойдет, компания предоставила министерству официальную авторизацию по минимальному консервированию работ в зимние месяцы.

Представитель EDL отметил, что необходимые 300 000 евро должны поступить из бюджета Министерства сообщения.

В то же время, если решение о перераспределении структурных фондов будет положительным, то замораживать строительство станции в Рижском аэропорту не придется и застройщик продолжит начатые работы. Кроме того, в результате перераспределения фондов к 2028 году возможно выполнить все строительные работы в полном объеме.

Дилев подчеркнул, что актуальная договорная цена станции и инфраструктуры "Rail Baltica" в Рижском аэропорту составляет 249 млн евро.

Сейчас EDzL выполнила почти все долговые обязательства перед застройщиком станции в аэропорту "B.S.L infra". Edzl рассматривает возможность перераспределения внутренних резервов для погашения оставшегося долга в размере 1 млн евро.

При этом и "B.S.L. Infra" пошла навстречу и не применяет штрафные проценты за просроченную оплату счетов, отметил Дилев.

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