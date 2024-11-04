Дополнительные риски: Ринкевич до декабря ждет конкретных шагов по созданию в Латвии Центра искусственного интеллекта

В понедельник по инициативе президента в Рижском замке состоялась дискуссия о создании центра, на которой обсуждались возможные модели его деятельности, в том числе юридическая форма, а также конкретные дальнейшие шаги, чтобы центр мог начать работу в начале 2025 года.

В ходе встречи президент подчеркнул, что необходимо как можно быстрее продвигаться с процессом создания центра. Изначально идея его создания была продиктована соображениями безопасности, однако технологии развиваются стремительно, и теперь между странами идет гонка за то, кто будет впереди в этой области.

"С одной стороны, развитие искусственного интеллекта дает дополнительные возможности для роста экономики, с другой - это дополнительные риски. Поэтому у Латвии должны быть навыки оценки подобных рисков. Нам важно понимать угрозы, связанные с вмешательством технологий искусственного интеллекта в демократические процессы и с прямыми вредоносными атаками", - сказал Ринкевич.

В ходе дискуссии президент напомнил, что 24 апреля Совет по национальной безопасности одобрил создание Национального центра искусственного интеллекта в сотрудничестве с Латвийским университетом, Рижским техническим университетом и Рижским университетом Страдиньша. Основной задачей центра будет использование искусственного интеллекта для обеспечения безопасности государства и развития экономики.

Во время дискуссии министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня представила концепцию Национального центра искусственного интеллекта. Ожидается, что центр начнет функционировать в начале 2025 года и будет служить платформой для сотрудничества вузов, предприятий и госуправления по развитию возможностей искусственного интеллекта.