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Домбровскис: у новой Еврокомиссии новые приоритеты

© LETA 27 ноября, 2024 20:37

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Итог голосования Европейского парламента, которым был утвержден следующий состав Европейской комиссии, в известной мере означает и поддержку новых политических приоритетов, такое мнение высказал агентству ЛЕТА исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он пояснил, что в утверждении состава Еврокомиссии свою роль сыграли различные факторы. В самом начале была достигнута концептуальная договоренность о поддержке центристских, проевропейских политических сил в будущей Еврокомиссии.

По мнению Домбровскиса, важную роль сыграла и оценка депутатами Европарламента проделанной предыдущей Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен работы, а также выступление кандидатов на пост комиссара в Европарламенте.

Он также обратил внимание на то, что с 2004 года Европарламент отклонял хотя бы одного кандидата в составе каждой новой Еврокомисии, но на этот раз этого не произошло, что может свидетельствовать о том, что состав новой Еврокомиссии достаточно силен.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что новая Еврокомиссия начнет работу буквально через несколько дней - 1 декабря. Он отметил, что задачи уже спланированы. Домбровскис в новой Еврокомиссии будет отвечать за экономику и производительность, а также за вопросы внедрения и упрощения процессов.

"В экономическом поле приоритетом будет укрепление конкурентной способности европейской экономики. Это сегодня, обращаясь к депутатам Европарламента, отметила и фон дер Ляйен, подтвердив, что в первые сто дней новая Еврокомиссия выступит с инициативой в области конкурентоспособности", - сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия также начнет работу над рабочей программой на следующий год, в которой будут содержаться конкретные предложения, в том числе по снижению административной нагрузки.

Он также выделил горизонтальный приоритет, который заключается в укреплении безопасности и обороноспособности Евросоюза (ЕС). Это не будет входить в сферу его ответственности, однако Домбровскис намерен активно участвовать в дискуссиях по данной теме.

На вопрос, насколько сложными будут переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС, Домбровскис ответил, что они будут трудными. Причем это одна из первых задач, за которые возьмется новая Еврокомиссия. Планируется, что сначала пройдут дискуссии о следующем многолетнем бюджете ЕС, затем последует подготовка конкретного предложения, что запланировано на 2025 год.

Домбровскис в очередной раз отметил важность вопросов обороны, но также подчеркнул, что при этом нельзя забывать о традиционных приоритетах, в том числе о политике кохезии. Он призвал помнить, что в Латвии фонды ЕС остаются крупнейшим источником публичных инвестиций.

Отвечая на вопрос, где ЕС может взять финансирование, чтобы продолжать поддерживать Украину, Домбровскис рассказал, что сейчас утверждена программа поддержки Украины в размере 50 млрд евро до 2027 года, а совсем недавно страны G7 договорились о еще одной программе поддержки Украины в размере 50 млрд долларов США, где ЕС участвует с 18,1 млрд евро.

"Важно, что кредит по программе G7 будет выплачен с доходов, которые создают замороженные российские активы. В этом смысле программа почти уникальна. В обозримом будущем финансирование Украине обеспечено в достаточном объеме. Проблемы, возможно, наблюдаются в связи с поставками оружия. В этом вопросе, несомненно, страны ЕС и блока должны делать больше", - сказал Домбровскис.

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