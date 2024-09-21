Помещения на 4-ом и 5-ом этажах освобождаются от мебели и прочих тяжестей. В закрытом крыле здания в основном располагались административные помещения и кабинеты, поэтому существенного влияния на учебный процесс это не окажет.

ЛУ примет решение о дальнейших действиях после того, как будут определены необходимые расходы на ремонт.

Университет также попросил Бюро государственного строительного контроля (BVKB) обследовать все здание, чтобы убедиться, что оно безопасно для эксплуатации. После обследования BVKB дало разрешение на дальнейшую эксплуатацию остальной части здания.

Как сообщалось ранее, из-за расширения трещин в потолке и стенах и поломки балки незадолго до начала нового учебного года Латвийский университет закрыл некоторые помещения в здании на бульваре Аспазияс, где учатся студенты экономики.