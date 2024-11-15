Дом горел с пристройкой: ЧП в Кримулде

В 3:35 спасатели отправились на вызов в Кримулдскую волость, где горели одноэтажный жилой дом и пристройка на площади 40 квадратных метров. До приезда ГПСС из здания эвакуировался один человек, пострадавший в результате происшествия.

В 3:03 поступил вызов на аллею Джохара Дудаева в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи.

Используя спасательную маску, пожарные спасли одного человека, которого передали медикам.

За минувшие сутки ГПСС получила 48 вызовов: восемь на тушение пожаров, 25 на спасательные работы, еще 15 вызовов были ложными.

