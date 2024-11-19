Должны быть в 10 раз дешевле: латвийские студенты займутся созданием военных ракет

Дешёвые дроны со взрывчаткой, около 1000 евро за штуку, которым противостоят зенитные ракеты, чья цена за одну единицу может переваливать за четверть миллиона евро. Так зачастую выглядят современное поле боя. Уменьшить стоимость зенитных ракет намерены в эстонской компании оборонных технологий Frankenburg Technologies. Она подписала договор о сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Цель — начать производство уже в середине следующего года, говорит ракетный инженер РТУ Андрей Пукитис:

«Мы к этому идем довольно быстрыми шагами. И приближаемся к финалу в создании первых прототипов, которые потом станут первыми производственными прототипами. Эстонская компания представила проект производства и готова инвестировать в создание ракет около 10 миллионов евро».

Главный вызов — стоимость будущей продукции, говорит исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Салмс:

«Нам нужно создать ракеты значительно более дешевые. Если мы сейчас говорим о противоракетах — их цена превышает четверть миллиона долларов. Очевидно, они должны быть как минимум в 10 раз дешевле. Так что цена должна быть очень низкой, не более чем пятизначной, даже в пределах 1000 евро. Это единственный способ противостоять угрозам, исходящим с воздуха».

В Латвию эстонцев привело наличие команды энтузиастов, которые уже длительное время занимаются ракетной проблематикой, разработкой и запуском ракет. В уже существующую ракетную программу будут привлекаться новые студенты РТУ, рассказал Талис Юхна, ректор РТУ:

«Конечно, мы их подготовим до такого уровня, что они смогут работать на производстве. Это то, чего и они хотят. Они станут инженерами, которые будут работать на этом предприятии. Некоторые уже трудятся над проектами, которые позволят им продолжить работу на производстве».