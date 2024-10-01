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Должники и неплательщики алиментов могут вздохнуть с облегчением — с октября они будут платить меньше (1)

Редакция PRESS 1 октября, 2024 14:20

Новости Латвии 1 комментариев

С 1 октября вступают в силу поправки к Гражданскому процессуальному закону, которые значительно сократят удержания из заработной платы должников и позволят им сохранять большую часть своих доходов. Цель поправок - способствовать легальной занятости и обеспечить долгосрочное возвращение долгов. Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что новые правила будут мотивировать людей к легализации доходов, помогая им освободиться от бремени долгов и улучшая социальные гарантии.

Впредь удержания должны производиться только с той части дохода, которая превышает минимальную сумму, которая должна остаться у должника.

Сокращение удержаний

С 1 октября должник будет иметь минимальную сумму дохода, из которой не будут производиться вычеты. Это 50% от минимальной месячной зарплаты плюс еще 15% от минимальной месячной зарплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве иждивенца (в налоговой книге) на момент производства удержаний. Изменения в Гражданском процессуальном законе также устанавливают ограничение - сумма, удерживаемая на несовершеннолетних детей-иждивенцев, не может превышать 50 % минимальной месячной заработной платы. Это означает, что определяется сумма чистого дохода, или сумма заработной платы, выплачиваемой «на руки», превышающая минимальную сумму, подлежащую удержанию должником. Вычеты в размере 30% будут производиться только из этой части дохода.

Взыскание задолженности по алиментам

Самое большое изменение для должников по алиментам заключается в том, что - независимо от дохода - положение должников по алиментам после 1 октября улучшится.

Пример: должник получает зарплату в размере 1 000 евро «на руки» или нетто. У должника есть один несовершеннолетний ребенок. У должника имеется задолженность по алиментам:

В настоящее время: у должника остается  455 евро, остается 545 евро. После внесения изменений: должник будет распоряжаться €836,50, €163,50 будет у него удержано. Сокращение удержаний: с €545 до €163,50.

Несколько случаев взыскания долга

В случае, если у должника имеется несколько невыполненных обязательств, удержания будут производиться в размере 40 %. Это означает, что в случае взыскания долга у должника будет оставаться 50 % минимальной месячной зарплаты плюс 70 % или 60 % чистой суммы оставшегося дохода.

Пример: должник получает зарплату в размере 1 000 евро «на руки» или нетто. У должника есть один несовершеннолетний ребенок. Должник имеет два долга (алименты и непогашенный кредит), которые необходимо взыскать:

В настоящее время: должник оставляет 455 евро, выплачивает 545 евро.
После внесения изменений: должник будет оставлять себе  782 евро, 218 евро у него будет удержано.

Взыскание административного штрафа или уголовного ущерба

Должник, которому предписано выплатить неоплаченный штраф за административное правонарушение или возместить ущерб, причиненный потерпевшему по уголовному делу, имеет право на 50% от минимальной месячной заработной платы. Кроме того, на каждого ребенка-иждивенца удерживается 15 % от минимальной заработной платы. Взыскание производится в размере 30 % от суммы, превышающей размер удерживаемой заработной платы.

Пример: должник получает зарплату в размере 1 000 евро «на руки» или нетто. У должника есть один несовершеннолетний ребенок. Должник имеет административный штраф:

В настоящее время: должник оставляет себе 500 евро, удерживается 500 евро.
После 1 октября: должник будет оставлять себе 836,50 евро, 163,50 евро будет удерживаться. Сокращение удержания: с €500 до €163,50.

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