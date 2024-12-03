Должен уметь и руль крутить, и укол сделать: водителей «неотложек» отправляют на курсы медиков

Обучение водителей оперативных медицинских транспортных средств или лиц медицинского обеспечения потребует ежегодного финансирования в размере 112 224 евро, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством здравоохранения, который был принят сегодня правительством. По предварительным оценкам ежегодно обучение будут проходить 112 водителей, а стоимость обучения одного человека составит 1002 евро в год.

Обучение будет проводить структурное подразделение «Центр развития компетенций», созданное три года назад и получившее статус учреждения неформального образования взрослых. В «Центре развития компетенций» возможно проведение обучения различной сложности в условиях, приближенных к вызову как медиков, так и водителей.

Первоначально первыми повышать свою компетенцию будут водители, которые работают в бригаде из двух человек. В будущем ожидается, что такую программу обучения пройдут все водители, работающие в службе.

Формирование бригад из двух человек «является стратегическим решением перемен». Создавая такие бригады, служба может ежедневно увеличивать количество дежурящих бригад и даже открывать новые бригадные пункты, чтобы пациенты в критических жизненных ситуациях быстрее получали помощь.