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Должен уметь и руль крутить, и укол сделать: водителей «неотложек» отправляют на курсы медиков

© LETA 3 декабря, 2024 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года водители оперативного транспорта Службы неотложной медицинской помощи начнут осваивать лицензионную программу неформального образования, которая позволит им стать лицами медицинского сопровождения и даст право оказывать помощь руководителям бригад в процессе лечения, сообщает агентство LETA.

Обучение водителей оперативных медицинских транспортных средств или лиц медицинского обеспечения потребует ежегодного финансирования в размере 112 224 евро, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством здравоохранения, который был принят сегодня правительством. По предварительным оценкам ежегодно обучение будут проходить 112 водителей, а стоимость обучения одного человека составит 1002 евро в год.

Обучение будет проводить структурное подразделение «Центр развития компетенций», созданное три года назад и получившее статус учреждения неформального образования взрослых. В «Центре развития компетенций» возможно проведение обучения различной сложности в условиях, приближенных к вызову как медиков, так и водителей.

Первоначально первыми повышать свою компетенцию будут водители, которые работают в бригаде из двух человек. В будущем ожидается, что такую программу обучения пройдут все водители, работающие в службе.

Формирование бригад из двух человек «является стратегическим решением перемен». Создавая такие бригады, служба может ежедневно увеличивать количество дежурящих бригад и даже открывать новые бригадные пункты, чтобы пациенты в критических жизненных ситуациях быстрее получали помощь.

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