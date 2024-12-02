Долги Latvijas dzelzceļš влияют на пенсии работников — государство вложит в предприятие еще 46 млн евро

Компания уже несколько лет пользуется возможностью отсрочить налоговые платежи. Поэтому до конца этого года государство планирует инвестировать в "Latvijas dzelzceļš" еще 47 млн евро для увеличения основного капитала.

Серьезные финансовые трудности у "Latvijas dzelzceļš" начались в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Россия перенаправила грузы в свои порты, поэтому объёмы перевозок существенно сократились.

Начиная с 2022 года международные санкции против России оказали на латвийскую железную дорогу еще большее влияние. Таким образом, "Latvijas dzelzceļš" уже пятый год получает щедрую поддержку от государства.

"К сожалению, другие доходы не в состоянии покрыть убытки, поэтому эти расходы на обслуживание и управление инфраструктурой не могут быть полностью покрыты", - сказала представитель "Latvijas dzelzceļš" Агнесе Лиците.

Директор Департамента коммуникаций Министерства финансов Алексис Яроцкис подтвердил, что за последние годы из государственного бюджета на стабилизацию финансового положения предприятия выделено почти 100 миллионов евро: "Мы видим, что этого все еще недостаточно, и предприятие по-прежнему сталкивается с трудностями. Есть как налоговые долги, так и необходимость оплачивать оказанные услуги и так далее", - сказал Яроцкис.

В 2020 году "Latvijas dzelzceļš" получила от государства более 45 миллионов евро, в 2022 году потребовалась дополнительная поддержка в размере 40 миллионов евро - как для покрытия налоговой задолженности, так и для улучшения финансового баланса.

В 2023 году "Latvijas dzelzceļš" получила еще 10 миллионов евро, однако на этом потребность в поддержке не заканчивается. "Готовится следующий приказ об увеличении основного капитала "Latvijas dzelzceļš" на 47 миллионов евро. Так у предприятия появятся средства, чтобы можно было погасить все налоговые долги и, возможно, некоторые неоплаченные счета", - сказал Яроцкис.

(Lsm.lv)