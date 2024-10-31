«Долг следует за квартирой»: новый хозяин будет отвечать за долги, накопленные прошлым владельцем

Управление многоквартирным домом, водоснабжение и канализация, электроэнергия, теплоэнергия и так далее. Все эти позиции записаны в любом счете за коммунальные услуги, который получает каждый хозяин жилья. И в теории все должны их исправно оплачивать. Но на практике за некоторыми квартировладельцами копятся многотысячные долги, выбить которые не так просто.

Бывает, что хозяева такую квартиру просто продают. А управдом вынужден продолжать взыскивать долги с владельцев. Долг висит на доме, и в итоге пострадать могут все его жильцы. Например, им просто не подключат тепло. Кабинет министров принял поправки, согласно которым за долги прежних хозяев квартиры должен будет заплатить новый.

«Проще говоря — это для того, чтобы соседи не платили за соседские долги», — сказал директор департамента жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс.

Относиться изменения будут только к долгам, возникшим не ранее чем за год до приобретения этой квартиры:

«Процедура будет простой. Если я покупатель, я иду к продавцу и спрашиваю у него справку о наличии долгов — которая уже сейчас законом предусмотрена. Ее будут выдавать и впредь. При продаже ее нужно будет предъявлять по запросу покупателя. Если я все же сам хочу убедиться в том, что справка настоящая, не поддельная — я могу просить доверенность от владельца. И на основе этой доверенности запрашивать информацию у поставщика услуг или управляющего».

Сейчас взыскание долгов за проданную или отчужденную иным образом недвижимость — очень сложная процедура, поскольку за все долги отвечает бывший хозяин. Дело может дойти и до принудительного взыскания, но с этим есть проблемы, говорит Инита Кабанова, представитель крупнейшего столичного домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks:

«Объективно судебный процесс длительный, он может длиться годами. Это дорого. И не всегда приводит к реальному взысканию. Поэтому такие поправки, как эта, могут стать хорошим инструментом для реальной помощи дому.

Главное — не допускать, чтобы дошло до таких серьезных проблем, когда дом не может получить какую-то услугу или как-то развиваться».

Такие изменения могут повлиять на цену недвижимости. Квартира с долгами будет стоить дешевле, прогнозирует Гирт Бейкманис, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости:

«Каждая вещь стоит свою цену. Каждый покупатель знает, сколько он и за что согласен заплатить. Если вы покупаете квартиру за 50 тысяч, и там долг 5 тысяч, тогда вы не будете платить за эту квартиру 50 тысяч плюс еще долг. Наверное, вы скажете, что последняя цена — 45 тысяч, потому что вам надо будет еще потом платить 5 тысяч».

В Корпорации риэлторов и агентов по недвижимости LSM+ письменно ответили, что обязательства сторон и так всегда прописаны в договоре купли-продажи. Они советуют, как и раньше, в целях безопасности заключать договор не в частном порядке, а только у нотариуса.

Долги, которые образовались ранее чем за год до продажи квартиры, по-прежнему будут «висеть» на её старом владельце. Эти изменения еще должен будет рассмотреть Сейм.