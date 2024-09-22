Долг рижан перед Rīgas siltums за лето сократился примерно на 5 миллионов евро

Ситуация, по словам предприятия, подобна бывшей в прошлом году.

Как информировала агентство LETA и.о. руководителя отдела общественных отношений АО Rīgas siltums Агнете Бушта, предприятие призывает вносить платежи своевременно, чтобы обеспечить непрерывную поставку теплоэнергии.

Предприятие активно информирует жильцов и управляющие компании о состоянии расчетов и о возможностях подключения отопления. Своевременная оплата и соответствующая подготовка теплоузла в доме - существенное условие для бесперебойного и надежного теплоснабжения.

Согласно правилам Кабмина, поставка теплоэнергии жилым домам должна быть обеспечена, если расчеты за поставленную теплоэнергию в течение предыдущих 12 месяцев совершены в размере более 80% от выписанных счетов и в связи с неполученными платежами начат процесс по взысканию долга, включающий в себя как минимум высылку должнику уведомления о наличии долга и подачу в суд иска о взыскании.

Rīgas siltums напоминает также, что для обеспечения бесперебойного теплоснабжения управляющая компания должна каждый год проводить гидравлическую проверку теплоузла.