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Докажите, что транспорт ваш: оставленные велосипеды и самокаты отныне можно эвакуировать на спецстоянку

© Lsm.lv 19 ноября, 2024 18:27

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Впредь эвакуации будут подлежать и неправильно припаркованные велосипеды и электросамокаты. Такое решение во вторник, 19 ноября, приняло правительство, утвердив поправки к правилам, регламентирующим принудительное перемещение транспорта и критерии, по которым его считать брошенным на протяжении долго времени, сообщает LSM+.

Министерство сообщение призывает владельцам велосипедов регистрировать свой транспорт — если велосипед будет признан «брошенным на долгое время», он будет перемещен на специальную стоянку. Это произойдет только с теми транспортными средствами, которые находятся в месте, где они мешают другим участникам дорожного движения более восьми часов с момента, когда к велосипеду, владельца которого установить не удалось, была прикреплена наклейка с предупреждением.

Предупреждение будет приклеено и к транспортному средству, которое не мешает другим участникам дорожного движения, если транспорт стоит без движения не менее 45 суток. Такие же правила будут относиться к электросамокатам и велорикшам.

Зарегистрированный велосипед будет быстрее и удобнее вернуть со специализированной стоянки, подчеркивают в министерстве. Если же регистрации нет, собственнику еще нужно будет доказать, что он является истинным владельцем.

Минсообщения отмечает, что всю информацию о регистрации велосипедов можно найти на портале Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). При регистрации велосипеда можно оформить для него и специальную наклейку с номером — ее можно заказать по почте.

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