Докажите, что транспорт ваш: оставленные велосипеды и самокаты отныне можно эвакуировать на спецстоянку

Министерство сообщение призывает владельцам велосипедов регистрировать свой транспорт — если велосипед будет признан «брошенным на долгое время», он будет перемещен на специальную стоянку. Это произойдет только с теми транспортными средствами, которые находятся в месте, где они мешают другим участникам дорожного движения более восьми часов с момента, когда к велосипеду, владельца которого установить не удалось, была прикреплена наклейка с предупреждением.

Предупреждение будет приклеено и к транспортному средству, которое не мешает другим участникам дорожного движения, если транспорт стоит без движения не менее 45 суток. Такие же правила будут относиться к электросамокатам и велорикшам.

Зарегистрированный велосипед будет быстрее и удобнее вернуть со специализированной стоянки, подчеркивают в министерстве. Если же регистрации нет, собственнику еще нужно будет доказать, что он является истинным владельцем.

Минсообщения отмечает, что всю информацию о регистрации велосипедов можно найти на портале Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). При регистрации велосипеда можно оформить для него и специальную наклейку с номером — ее можно заказать по почте.