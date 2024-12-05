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Докаркались: в Лудзе после жалоб жителей сносят вороньи гнезда

© LETA 5 декабря, 2024 10:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Лудзенском парке после жалоб жителей самоуправление начало убирать вороньи гнезда, сообщили в самоуправлении Лудзенского района.

В Лудзенском парке начались работы, в ходе которых уничтожаются вороньи гнезда с целью обеспечения охраны здоровья и безопасности населения. Работы проводятся на основании разрешения Департамента охраны природы, выданного самоуправлению Лудзенского района в соответствии с нормативными актами.

Удаление вороньих гнезд разрешено с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Также разрешается удалять не более 40 гнезд путем срезания ветвей деревьев, на которых расположены гнезда. Работы разрешается проводить только тогда, когда вороны еще не приступили к гнездованию и в гнездах нет яиц.

Самоуправлению Лудзенского района до марта 2025 года необходимо представить письменный отчет об объеме и методах выполненных работ.

В муниципалитете поясняют, что пробуют разные способы борьбы с распространением ворон в городском парке. Ранее в муниципалитет поступило заявление за подписями более 200 жителей, в котором выражались жалобы на нарушения, причиняемые колонией ворон в городском парке, что свидетельствует о том, что распространение птиц существенно влияет на качество окружающей среды и комфорт повседневной жизни жителей.
 

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