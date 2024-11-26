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Доходит до…1 евро: на жильё в Латвии удивительно низкие цены

© LETA 26 ноября, 2024 10:43

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В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам. Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года.

Судя по официально зарегистрированным суммам сделок, в минувшем месяце 50% жилья было официально продано по ценам, не превышающим 35 000 евро, в том числе часть сделок заключена даже за... один евро.

Аналитик рынка "Latio" Ксения Иевлева рассказывает, что такие цены напоминают о событиях двадцатилетней давности, когда цены на жилье также колебались в этих границах.

На самом деле стоимость недвижимости значительно выше цен, зарегистрированных в деловых договорах. По мнению аналитика, у таких явно фиктивных сделок есть несколько причин.

Самый распространенный из них - покупатели и продавцы предварительно договорились вписать в договоры меньшие суммы, чем на самом деле, чтобы уменьшить размер подоходного налога с населения и государственных пошлин.

В этом нет ничего нового - предъявление фиктивных цен в деловых договорах наблюдается годами. При этом у других покупателей создается искаженное представление о стоимости имущества и его ценах на рынке.

"Такие договоренности, когда в договоре указывается меньшая по сравнению с реальной стоимостью недвижимости сумма сделки, в первый момент сделки кажутся выгодными обеим сторонам, - говорит представитель "Latio", - но позже это может выйти боком покупателю при дальнейшей продаже приобретенного имущества. Из-за разницы между указанной фиктивной ценой приобретенного имущества и его продажной ценой придется заплатить гораздо более крупный налог на прирост капитала".

Напомним, при продаже недвижимости продавец должен заплатить подоходный налог с населения в размере 20% от прироста капитала. Если только законом не предусмотрены налоговые освобождения, этим налогом облагается разница между полученным доходом, или продажной ценой, и стоимостью приобретенного имущества, а также стоимостью произведенных в недвижимость вложений.

(Latvijas Avīze, Latvijas Bizness)
 

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