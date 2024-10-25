Для завершения реконструкций груди в этом году нужны 120 тысяч. «Танк» в Адажи стоит 180 тысяч

Из-за нехватки денег у 40 женщин в этом году были отменены операции по реконструкции груди, которые оплачивает государство после онкологии. Но государственные квоты исчерпаны и на многие другие услуги. Главная причина — недостаточное государственное финансирование.

Эту и другие проблемы в сфере здравоохранения президент Эдгар Ринкевич сегодня обсудил с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери. После встречи министр объявил — деньги из неиспользованных квот будут перераспределять:

«Сегодня у меня также была встреча с директором NVD, и он пообещал мне, что в течение двух недель произойдет перераспределение средств с программ, где есть квоты, на программы, где их нет, где есть потребность. Первый приоритет — это, безусловно, неотложная помощь, приемные отделения, палаты интенсивной терапии, пациенты на гемодиализе, многие программы, которые нуждаются в финансировании до конца этого года».

Президент сообщил министру, что планирует до конца года подать в Сейм законодательную инициативу, которая позволила бы работодателям поддерживать своих работников, больных раком — через налоговые льготы. Однако, перенесенных операций по реконструкции груди в этом году, вероятно, не будет.

«Эти операции перенесены на январь и февраль. Слава богу, эти операции — плановые, а не срочные. Слава богу, что конкретные женщины — вылечились, поэтому можно немного подождать. Я хочу очень извиниться за то, что они и так вынуждены долго ждать и теперь снова нужно ждать», - заявил Хосам Абу Мери.

«Пожалуй, эти 149 перенесенных операций действительно могут быть в следующем году. Но начатая реконструкция груди, которая проходит в три этапа, она все-таки должна быть еще в этом же году продолжена, а третий этап завершен в следующем году. Их оплатить — обязательно. Стоимость этих 40 операций — это минимум 96 тысяч евро или 120 тысяч евро. Для сравнения — танк в Адажи, который является инсталляцией, стоил 180 тысяч. То есть, нам даже так много не надо», - говорит член правления объединения организаций онкопациентов Onkoalianse Ирина Янума.

А ведь эта реконструкция груди нужна женщинам не только для здоровья, подчеркивают в пациентской организации.

«Им она необходима, чтобы сохранить свою семью. И еще более необходима — это я как бывший пациент онкологии груди всем хочу сказать — мы все рвались на работу. То есть, вернуться после этого диагноза в строй и почувствовать себя и женщиной, и членом общества — было очень важно», - заявила Ирина Янума.