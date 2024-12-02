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Для пышных юбок — широкие тротуары: неизвестная улица Кр. Валдемара

Еженедельник «Вести» 2 декабря, 2024 12:23

История и культура 0 комментариев

Одна из самых оживленных рижских магистралей – улица Кришьяна Валдемара. Когда-то это был бульвар с широкими тротуарами, на которых дамы могли носить пышные платья с широкими юбками. Да-да, это тоже учитывалось при прокладке бульваров. Как и высота зданий, материал, из которого они будут возводиться...

В биографии улицы много названий. Николаевский бульвар, Интернациональная, Кр. Валдемара, Геринга, Горького... В 1910 году по Николаевскому бульвару в город въезжал последний русский император НИКОЛАЙ II, прибывший с семейством на торжества, приуроченные к 200-летию вхождения Риги и Лифляндии в состав Российской империи и к открытию памятника ПЕТРУ I. Но назван бульвар был не к визиту царственной особы, а на полвека раньше - в честь НИКОЛАЯ I.

В 1919-м красное правительство Латвии переименовало бульвар в улицу Интернациональную, а с 1923-го это улица Кришьяна Валдемара. В 1950-е ей дали имя классика советской литературы Максима ГОРЬКОГО. Не случайно. В 1904–1905 годах писатель не раз бывал здесь – в Русском театре (нынешнем Национальном). Не только как зритель. Тут ставили пьесы «буревестника революции» - «На дне», «Мещане». Ставили их и на латышской сцене, и все шли с аншлагом.

Горький высоко отзывался и об актерах, и об архитектуре города. В письме знакомым он пишет: «Чудесный город, пришлю снимки, чтобы видели, как он красив…»

В это время писатель живет недалеко от театра – на Первой Выгонной дамбе, 2 (ныне бульвар Калпака).

Имя Кришьяна Валдемара улица носила дважды. С 1923-го по 1942-й и с 1991-го. В годы войны она превратилась в Германа Геринга штрассе.

Николаевский бульвар в 1910 году.

Историк Эрик Адольфович ЖАГАРС, входивший в советское время в комиссию по наименованию улиц, площадей и мостов при Рижском горисполкоме, рассказывал вашему автору, что вернуть имя Кришьяна Валдемара хотели еще во времена перестройки. Однако партийные боссы боялись: мало ли, приедут высокие товарищи из Москвы и спросят, по какой улице едем. А кто такой Кр. Валдемар?

С названием Вантового моста тоже было забавно. В 1980-м, за год до его открытия, комиссия предложила назвать мост Юрмальским: трасса вела в город-курорт. Не против были оба райисполкома, расположенные на двух сторонах моста – в центре и в Задвинье. Были предложения назвать новый мост Киевским (проектировали в Киеве, в Институте им. Патона, и в Ленинграде), Дружбы народов (как тогда было принято) или Ленинградским. Но назвали Горьковским.

- Это было единоличное решение Августа Восса – первого секретаря ЦК Компартии Латвии, - вспоминал Жагарс...

Кстати, ЦК КПЛ тоже когда-то находился на улице Горького – в том здании, где сейчас МИД Латвии. В 1974 году, когда для ЦК было построено новое здание (на улице Кирова, 2, ныне Элизабетес), в старом остались Рижский горком партии и горисполком. Редактора городской вечерней газеты «Ригас Балсс», где ваш автор когда-то работал, вызывали на ковер именно в это учреждение. Правда, нечасто.

А построили здание нынешнего МИДа в 1914-м – для Общества взаимного кредита. Примечательно, что первую премию жюри присудило проекту латышского архитектора – Эйжена ЛАУБЕ, а право проектировать дали обладателю третьего места – немцу ВИТТЕ. Организаторы конкурса, в основном балтийские немцы, объяснили неувязочку тем, что в проекте победителя хороша отделка помещений, но фасад хромает…

Напротив здания МИДа, в парке возле Городского канала, после независимости появился памятнику Карлису УЛМАНИСУ. В 1930-е в здании нынешнего МИДа был рабочий кабинет Улманиса, президентская канцелярия. Именно здесь, по словам латышских историков, принималось решение о государственном перевороте в мае 1934-го – роспуске Сейма и всех политических партий. Но об этом на мемориальной доске «вождю народа», которая установлена на здании МИДа, – ни слова...

Для меня более привлекательно здание на противоположной стороне – на Кр. Валдемара, 6. В 1898 году здесь родился новатор кинематографа, один из самых известных наших земляков Сергей Михайлович ЭЙЗЕНШТЕЙН.

Об этом же извещает мемориальная доска, установленная еще в советское время. Тогда ходили разговоры, что на самом деле будущий режиссер родился в другом доме (на углу сегодняшних Кр. Валдемара и Калпака), но, так как там было военное ведомство, мемориальную доску поставили на Кр. Валдемара, 6. Вымысел. Как и то, что режиссер родился на улице Алберта в доме со сфинксами, который проектировал его отец – творец рижского югендстиля Михаил Осипович ЭЙЗЕНШТЕЙН.

Учился будущий режиссер в двух шагах от дома – на Николаевском бульваре, 2 – там было Городское реальное училище, а сейчас – 2-я городская гимназия. В реальном училась и другая знаменитость – один из пионеров ракетостроения Фридрих Артурович ЦАНДЕР. Тоже наш земляк.

В советское время гимназия носила имя Малдиса СКРЕИ – латышского комсомольца, подпольщика, боровшегося с гитлеровцами в оккупированной Риге и погибшего в фашистских застенках. Была на здании школы и мемориальная доска...

Самое красивое здание улицы – Академия художеств, построенная в 1904 году архитектором Вильгельмом БОКСЛАФОМ. Но не для учебы живописцев и скульпторов, а для подготовки будущих коммерсантов. Здесь тогда располагалось биржевое коммерческое училище. Живописи же обучались в нынешнем здании Министерства сообщения (улица Гоголя, теперь – Пурвита), а в нынешней Академии художеств – с 1940-х.

В 1960-е здесь учился и знаменитый советский скульптор Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. Он успел принять участие и в конкурсе проектов на создание Саласпилсского мемориала. Проекты были выставлены в Музее революции (ныне Военный музей), но высокая комиссия, увидев их, пришла в ужас и приказала закрыть выставку. Часть работ им показалась слишком новаторской: «Тлетворное влияние Запада в таком проекте недопустимо!»...

Еще одна знаменитость, связанная с улицей Горького, – Михаил ТАЛЬ. Выдающийся шахматист, чемпион мира, жил в доме на Горького, 34, с осени 1944 года, после того, как его семья вернулась из эвакуации – с Урала. Здесь отмечали победу Михаила на чемпионате мира – в 1960-м, сюда приезжали друзья и поклонники – из разных городов и весей большой страны.

В этом доме на Кр. Валдемара, 34, жил Михаил ТАЛЬ

По воспоминаниям близких, соседом по квартире был Роберт ПАПИРМЕЙСТЕР. Родители шахматиста были дружны с ним еще до войны, и именно Роберт, которого Миша называл Джеком, спас их в годы войны. Он настоял на том, чтобы Тали эвакуировались. Мать Ида, в совершенстве знавшая немецкий, считала, что немцы – культурная нация – никого не тронут. Отец Михаила, врач-невропатолог, тоже не горел желанием уезжать...

В новые времена на здании появилась мемориальная доска Талю, названа его именем и небольшая новая улица – параллельно Пулквежа Бриежа. В свое время меценаты собирались выкупить бывшую квартиру Таля и открыть там музей. Не сложилось. Подождем. Может быть, когда-нибудь появятся на улице квартиры-музеи Михаила Таля и Сергея Эйзенштейна, вернется мемориальная доска комсомольцу Скрее, сражавшемуся с фашистами в оккупированной Риге.

А из всех названий улицы лично мне больше по душе – Интернациональная. Столько людей разных национальностей, вероисповеданий здесь жили, творили, делали все, чтобы о Риге знали далеко за ее пределами! Но сегодня само слово «интернациональное» в Латвии – крамола, подкоп под нынешние устои...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

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