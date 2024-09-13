Для получателей авторских гонораров будет сохранен прежний налоговый режим

Партнеры по правительственной коалиции договорились еще в течение трех лет применять прежний порядок уплаты налогов за авторские гонорары, что позволит их получателям и в дальнейшем не регистрироваться в качестве ведущих хозяйственную деятельности лиц, а 25-процентный налог с гонораров будет вносить заказчик.

Изменение в уплате налога с авторских гонораров откладывается уже несколько лет подряд.

"Авторское вознаграждение позволяет тысячам творческих работников и артистов получать вознаграждение за свой труд простым способом. Поэтому Министерство культуры предлагает сохранить действующий порядок получения авторских гонораров, который обеспечивает социальную защищенность и тех творческих людей, которые не зарегистрированы в качестве лиц, ведущих хозяйственную деятельность", - сказала министр культуры Агнесе Лаце.

Отсрочка изменений будет зафиксирована в поправках к законам "О подоходном налоге с населения" и "О государственном социальном страховании" в виде продления переходного периода еще на три года.

По оценкам Минкультуры, большинство получателей авторских гонораров получают вознаграждение за свой творческий труд нерегулярно и в ограниченном объеме, часто наряду с основным доходом на другой работе. Для таких лиц наиболее подходящим решением является уплата налогов заказчиком.

В 2022 году возможностью не регистрироваться в качестве лиц, ведущих хозяйственную деятельность, воспользовались 32 000 получателей авторских гонораров.