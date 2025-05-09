Для меня это знак, что люди так это воспринимают: режиссер Кайришс о обидевшихся на него русских

Ведущая программы "Открытый вопрос" Ольга Князева пригласила режиссера Виестурса Кайришса в студию и напомнила ему вопрос, заданный недавно другим известным латвийским интервьюером - Янисом Домбурсом, который в разговоре с режиссером спросил: "Как долго через классиков вы будете издеваться над русскими?".

Князева отметила, что даже Домбурс, являющийся латышом, понимает, что издевательство над русскими в работах Кайришса отлично заметно.

"От так сказал, но я с ним не согласен, я не считаю, что гипербола - это издевательство. Издевательство - это не тот инструмент, который я использую, но для меня знак, что люди так это воспринимают", - отметил Кайришс.