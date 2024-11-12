Для малоимущих сгодится: депутат Сейма предлагает собирать продуктовые пакеты из просроченных продуктов

Поскольку это не только социальная проблема, это еще и вопрос управления отходами и климатом, законодательные акты могли бы установить обязанность продуктовых магазинов передавать списанные продукты питания бедным слоям населения - это совпало бы с более широкими политическими целями Евросоюза, считает политик.

Как сообщил парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс, в настоящее время ни розничная компания Lidl, ни Maxima Latvija не выразили готовности поддержать такую инициативу, поскольку в их магазинах, по их словам, не образуются излишки продуктов. В то же время розничный продавец Rimi Latvija выразил готовность присоединиться к этой инициативе, хотя в целом сейчас для ее реализации не хватает ресурсов.

Как сообщалось ранее, из-за нехватки средств Европейского социального фонда (ESF+) люди с низким доходом со следующего года больше не будут получать продуктовые наборы, отныне они будут доступны только нуждающимся и пострадавшим от кризиса жителям Латвии и Украины, поясняют в Министерстве благосостояния.