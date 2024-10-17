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«Для латышей самый страшный памятник находится в голове»: Мичеревскис оправдывает демонтаж новой «эпохой»

Редакция PRESS 17 октября, 2024 18:32

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Один из активных сторонников сноса «русских» памятников в Риге Марис Мичеревскис прокомментировал свою позицию по этому вопросу. В социальной сети Х политик указал, что это не он сносит эти памятники, а делает это… эпоха!
 
«После падения Пардаугавского столба по поводу этих памятников началась огромная суета. Чего только не делалось для защиты каждого дерьмовой таблички красных коммунистов или головы российского военачальника.

Важно ли сносить памятники? Нет, ничего важного в этом нет, их просто надо снести и нечего суетиться. И памятники эти снесли не Мичеревский или Ратниекс, а эпоха. И на их защиту было потрачено очень много энергии и ресурсов. Но эта эпоха прошла. Важна ли конкретная мемориальная доска или голова Пушкина? Для нас нет.

Для латышей самый страшный памятник Российской империи и Советского Союза находится в голове. Чтобы убрать это потребуется больше времени. Но это тоже произойдет. Несмотря на то, что многие думают, что российские деньги пахнут розами, а не кровью», - написал он в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, на заседании Рижской думы решено, что в городе будут демонтированы памятник Барклаю де Толли, памятник писателю Андрею Упитису (его распилят на две части) у Дома конгрессов, а памятник писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда будет перенесен.

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