Важно ли сносить памятники? Нет, ничего важного в этом нет, их просто надо снести и нечего суетиться. И памятники эти снесли не Мичеревский или Ратниекс, а эпоха. И на их защиту было потрачено очень много энергии и ресурсов. Но эта эпоха прошла. Важна ли конкретная мемориальная доска или голова Пушкина? Для нас нет.

Для латышей самый страшный памятник Российской империи и Советского Союза находится в голове. Чтобы убрать это потребуется больше времени. Но это тоже произойдет. Несмотря на то, что многие думают, что российские деньги пахнут розами, а не кровью», - написал он в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, на заседании Рижской думы решено, что в городе будут демонтированы памятник Барклаю де Толли, памятник писателю Андрею Упитису (его распилят на две части) у Дома конгрессов, а памятник писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда будет перенесен.