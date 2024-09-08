С прошлого года начался переходный период по переводу образования на единый язык обучения — государственный. Закон предусматривает, что это произойдет за три года. С 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования полностью переведены на латышский язык в первых, четвертых и седьмых классах, с 1 сентября нынешнего года — во вторых, пятых и восьмых классах, а с 1 сентября следующего года — в третьих, шестых и девятых классах.

Комментируя первый год обучения на государственном языке, Наталья Рогалева признала — тяжелее всего было четвероклассникам. Она пояснила, что в четвертом классе дети начинают изучать более сложный материал, но при этом еще могут не обладать достаточным словарным запасом, что усложняет учебу. Кроме того, сложно было и семиклассникам — у них тоже начинается разделение предметов, они начинают изучать такие дисциплины, как химию и физику, описывать лабораторные опыты.

Легче и проще всего адаптироваться первоклашкам — они только пришли в школу. «Они естественно включаются в процесс, потому что другого процесса они просто не знают. У них — только хороший опыт», - признала Рогалева.

Те четвероклассники и семиклассники, что приступили в прошлом году к учебе на латышском, теперь перешли в пятые и восьмые классы. «Тут нужно внимательно следить, как этот опыт на них повлиял. Если возникли какие-то трудности, дети перенесут их и в следующий класс. А проблемы не способствуют мотивации учиться дальше», - оценивает директор 34-й школы.

Особое внимание на детей она рекомендует обращать и родителям. И, в случае чего, не ждать, что проблема решится сама собой, а обращаться к специалистам: школьному персоналу поддержки — психологам и социальным педагогам.

«Сейчас много подростков со сложностями. Это и проблемы социального характера, и сложные предметы. И на это ложится полный отказ от родного языка, что может сильно пошатнуть подростка. И родители, видя тревожные «звоночки», должны сами идти к специалистам», - считает Наталья Рогалева.