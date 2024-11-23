Директор Domina Shopping назвала предложение закрывать супермаркеты по воскресеньям опрометчивым

Она заявила, что такая идея в реальности не будет способствовать конкурентоспособности местных производителей и фермеров, а создаст новые проблемы.

По выходным в Domina Shopping самый большой поток покупателей за неделю - 35%. Среди самых популярных дней для шопинга - субботы, когда поток достигает 20%, а также воскресенья и пятницы - 15%. В остальные дни активность покупателей меньше - 12-13% от общего потока, сообщила Бунце.

Наряду с этим она напомнила, что продуктовые супермаркеты являются самыми крупными арендаторами в торговых центрах, поэтому их деятельность важна и для функционирования остальных арендаторов. Закрытие супермаркетов по воскресеньям означало бы сокращение общего потока покупателей, отрицательно влияющее на прочих арендаторов торгового центра.

Бунце считает, что успешная экономика основана на сотрудничестве, а не на искусственном ограничении конкуренции, что доказывает и якорный арендатор Domina Shopping - SIA Maxima Latvija, который годами реализует инициативы, поддерживающие местных фермеров.

"Было бы более ценно, если бы фермеры сами активнее искали способы, как стать еще ближе к своим клиентам и предложить им стабильное качество продукции и сервис", - заявила директор торгового центра, приведя в качестве примеров ночные рынки в Риге, а также предприятия, использующие соцсети, чтобы создавать интерес к продуктам, которые выращивают, и к сельской жизни.

Бунце призывает "Крестьянский сейм" создавать инициативы, способствующие сотрудничеству между участниками рынка, а не поляризации.

Уже сообщалось, что общество "Крестьянский сейм" призывает закрывать супермаркеты по воскресеньям с целью поддержать местные хозяйства и производителей. По словам Лаздиньша, благодаря этому латвийцы чаще ездили бы на село знакомиться с крестьянскими хозяйствами, покупать продукты питания у местных производителей и в сельских магазинчиках.

Как пояснил Лаздиньш, это обычная практика в ряде европейских стран, к тому же, покупая местные продукты у фермеров и в сельских магазинчиках, покупатели были бы избавлены от чрезмерной наценки, которая имеет место в супермаркетах.

Кроме того, сообщалось, что предыдущий министр земледелия Дидзис Шмитс в феврале 2023 года заявил, что его ведомство предложит разработать законопроект об ограничении времени работы больших магазинов, наподобие того, как это сделано в Германии, Швейцарии и Франции, чтобы способствовать жизнеспособности мелких торговых точек, предприятий общепита и сельских рынков. Работа над первоначальной редакцией законопроекта была начата Минземледелия в середине апреля прошлого года.

В свою очередь, в конце апреля предыдущий министр экономики Илзе Индриксоне заявила, что ограничение времени работы больших магазинов невозможно осуществить без аргументов, основанных на данных.