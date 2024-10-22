Дезинформация? Страны Балтии не просили Грецию патрулировать небо

Как указали в министерстве, страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности региона. Таким образом, информация, опубликованная в греческой газете в минувшие выходные, не соответствует действительности.

Газета "Kathimerini" ранее сообщила, что страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства. В ответ, как утверждало издание, греческие власти отклонили запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства региона.

Представители правительства Греции якобы заявили, что их самолеты уже задействованы в патрулировании воздушного пространства Албании, Черногории и Северной Македонии, а в 2025 году они планируют участвовать в охране воздушного пространства Болгарии.

В понедельник преcc-служба Министерства обороны Эстонии опровергла эту информацию: как оказалось, страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности региона.

Поскольку Эстония, Латвия и Литва не имеют своих истребителей, НАТО поддерживает их в обеспечении воздушной безопасности с момента присоединения стран Балтии к альянсу в 2004 году.

Каждые четыре месяца одно или несколько государств-членов НАТО направляют свои самолеты и военнослужащих в страны Балтии для защиты воздушного пространства.

Эти страны определяются в соответствии с генеральным планом НАТО, и участие в миссии является добровольным. Ротацию координирует командование НАТО, поясняет Министерство обороны Эстонии.

Подразделения и самолеты, участвующие в миссии, в основном дислоцируются на авиабазах в Шяуляе (Литва) или Эмари (Эстония). Поскольку на авиабазе в Эмари в настоящее время идет капитальный ремонт, подразделения ВВС союзников временно дислоцируются на базе в Лиелварде в Латвии.