Детям до 16-ти… Австралия готовит закон о запрете соцсетей для подростков

Австралийский премьер-министр Энтони Албанезе сказал, что законопроект, который поступит на рассмотрение депутатов на следующей неделе, призван защитить детей страны от вреда, который, по его мнению, наносят соцсети.

«Мы делаем это для всех родителей. Их, так же, как и меня, очень беспокоит безопасность наших детей в интернете. Я хочу, чтобы семьи Австралии знали: правительство беспокоится о вас», — сказал премьер.

Хотя многие положения законопроекта еще будут обсуждаться, власти страны заявили, что запрет не будет касаться тех детей, которые уже завели аккаунты в соцсетях.

При этом планируется, что запрет на регистрацию в соцсетях детей в возрасте до 16 лет станет всеобщим и из этого правила не будет исключений — например, в случае разрешения со стороны родителей.

По словам Албанезе, власти не планируют вводить штрафы для пользователей за нарушение нового закона. Следить за выполнением этой нормы должны будут сами социальные сети, которым придется самостоятельно ограничить доступ детей к своим услугам.

Предполагается, что закон вступит в силу через год после принятия и может пересматриваться по мере того, как станут понятны его последствия.

Большинство экспертов согласны, что социальные сети могут представлять опасность для психического здоровья маленьких детей, однако далеко не все считают эффективным полный запрет.

Многие настаивают, что подобные ограничения могут лишь оттянуть знакомство детей с такими соцсетями, как TikTok, Instagram и Facebook — в то время, как их можно было бы обучать безопасному и здоровому поведению в интернете.