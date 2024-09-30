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Дети этой страны — самые несчастные в Европе. Почему и где в списке Латвия? (1)

Euronews 30 сентября, 2024 10:15

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Великобритания заняла самое низкое место в Европе по уровню благополучия детей. Почему они недовольны жизнью?

Европа считается одним из самых благополучных регионов мира. Однако, несмотря на процветание, многие молодые люди здесь сталкиваются с растущим снижением благополучия и все большей обеспокоенностью по поводу психического здоровья.

В прошлом месяце британская благотворительная организация Children's Society выпустила отчет, в котором рассматривается благополучие молодых людей в Великобритании и проводится их сравнение с европейскими странами.

В докладе "2024 Good Childhood Report" говорится, что в среднем 16,6% европейских подростков не удовлетворены своей жизнью.

Самый низкий показатель - в Нидерландах: только 6,7% 15-летних подростков заявили, что не удовлетворены своей жизнью.

Скандинавские страны Финляндия и Дания также заняли хорошие позиции: только 10,8% и 11,3% соответственно сообщили о низкой удовлетворенности жизнью.

С другой стороны, самый высокий уровень неудовлетворенности жизнью среди молодежи отмечен в Великобритании - 25,2%, Польше - 24,4 % и на Мальте - 23,6%.

"Результаты исследования The Good Childhood Report 2024 вызывают тревогу и иллюстрируют неприемлемую картину благополучия детей в Великобритании. Они ясно показывают, что благополучие и удовлетворенность жизнью подростков в Великобритании ниже, чем у их сверстников в Европе, и что благополучие молодых людей также снижается", - сказал Euronews Health Джек О'Нил, менеджер по политике и связям с общественностью благотворительной организации The Children’s Society.

Для анализа удовлетворенности жизнью молодежи в докладе использовались данные из различных источников, в том числе из Лонгитюдного исследования домохозяйств Великобритании, ежегодного опроса The Children’s Society и Программы ОЭСР по международной оценке успеваемости учащихся (PISA).

Почему британские дети самые несчастные в Европе?

"Если рассматривать конкретные показатели, то можно заметить, что Великобритания демонстрирует заметно худшие результаты, чем другие европейские страны. Хотя ни один отдельный фактор не может объяснить низкий рейтинг в целом, когда отдельные области показывают столь низкие результаты, это говорит об их важности", - сказал О'Нил.

Двое из пяти опрошенных детей и подростков обеспокоены ростом цен, что свидетельствует о том, что беспокойство по поводу того, как свести концы с концами, передается молодым людям и усиливает их тревогу и беспокойство.

Великобритания также продемонстрировала самый большой разрыв в удовлетворенности жизнью между благополучной и неблагополучной молодежью, что может указывать на влияние социально-экономического неравенства на благополучие детей.

Кроме того, в докладе говорится, что Великобритания занимает четвертое место по уровню нехватки продовольствия: 11 процентов 15-летних подростков пропускают приемы пищи из-за нехватки денег.

"Мы также знаем, что кризис стоимости жизни в Великобритании влияет на возможности молодых людей проводить свободное время или наслаждаться общением с друзьями или семьей", - сказал О'Нил.

Многие семьи в Великобритании сообщили о трудностях с оплатой каникул, внешкольных мероприятий для своих детей, а в некоторых случаях даже праздников и особых случаев: 41% семей заявили, что не могут позволить себе такие мероприятия.

Кроме того, 50% детей сообщили, что отсутствие денег не позволяет им участвовать в таких мероприятиях, как общение или школьные поездки.

Помимо финансовых ограничений, дети также выразили серьезную озабоченность различными жизненными проблемами, в частности ростом стоимости жизни в Великобритании.

"Двое из пяти опрошенных детей и подростков были обеспокоены ростом цен, что свидетельствует о том, что беспокойство по поводу того, как свести концы с концами, передается молодым людям и усиливает их тревогу и беспокойство", - сказал О'Нил.

Наряду с ростом цен, детей также беспокоили проблемы преступности, безопасности в интернете и экологии.

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Комментарии (1) 23 реакций
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