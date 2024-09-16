Десятки латвийских бизнесменов едут в США вместе с президентом Латвии

Как ранее заявил министр экономики Виктор Валайнис, США являются важным стратегическим партнером Латвии в сфере безопасности и экономики, и в развитии экономического сотрудничества и привлечении инвестиций еще есть возможности для роста. В торговой миссии в США участвуют предприниматели из таких сфер, как энергетика, логистика, электроника, технологии, фармацевтика и другие. Ожидается, что в первую очередь участники миссии будут обсуждать в США привлечение инвестиций в Латвию.

Визит Ринкевича и Валайниса в США состоится 16-24 сентября. Программа визита охватывает Сан-Франциско и Силиконовую долину, которая является мировым технологическим центром, Денвер - растущий технологический и энергетический регион, а также Хьюстон - энергетическую столицу США.