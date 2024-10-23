Дешевле в Турцию: почему народ Латвии плохо знает свою страну?

Кайя написала следующий пост: "Сегодня на работе мы с коллегами у кофейного автомата поговорили об отдыхе.
Я до сих пор удивляюсь, как мало жителей Латвии (русских, украинцев, а также латышей) знают Латвию. Они знают Египет, Крит, Турцию лучше, чем Латвию", - отметила она.
Šodien darbā ar kolēģiem pie kafijas automāta runājàm par brīvdienām.— Kaija Skujiņa ❤ (@KaijaSkujina) October 21, 2024
Man joprojām ir pārsteigums, cik maz LV iedzīvotāju (krievi, ukraiņi un arī latvieši) zina Latviju. Ēģipti, Krētu, Turciju zina labāk, nekā Latviju.
В комментариях женщине тут же объяснили, почему сложилась такая ситуация - просто Латвия - дорогая страна.
«Да, потому что зачастую удобнее и относительно дешевле поехать в Египет, на Кипр, в Турцию. Мнимый престиж – это отдельная история, но он тоже важен», – соглашается Ингвилда.
Кайя, автор поста, отвечает ей: «Моя субботняя поездка по Видземе обошлась примерно в 20-30 евро (топливо) плюс еда в Вецпиебалгской «Ūdensroze» (2 человека ~15 евро)».
Но ей привели другие примеры: «Объяснение одно – цены. Сегодня утром поговорили со знакомым о планах на отдых и пришли к выводу, что, например, в Таиланде дешевле, чем в Лиепае (речь идет о посуточной аренде 1-комнатной квартиры). С другой стороны, цены на ресторанную еду в Албании в среднем на 1/3 ниже, чем в Латвии», - говорит Олавс.
«А меня снова удивляет, что для кого-то это сюрприз. Недавно в Лиепае взяли интервью у женщины, которая ни разу не была на Лиепайском озере, прожив здесь 30 лет. Многие живут как трамвай в один конец, как в гетто», — пишет Арнис.
«Еще безумнее. Есть рижане, которые здесь родились, выросли, прожили здесь пол жизни, но не знают Ригу. Только свой район, центр и, может быть, Межапарк. И не знают, где находится Бульупе, парк каменных скульптур Марупите, набережная Кенгарагса, старый железнодорожный мост на Югле, озеро Бабелите и т. д.", - комментирует Байба.
"Я могла бы быть одной из таких людей, причина довольно проста - на мой взгляд, в Латвии почти нечего смотреть. А природа у нас тоже скучна, пара оранжевых листьев осенью меня не привлекает.
Вторая причина – неоправданно высокая стоимость», - объясняет проблему Мадара.
А некоторые отметили, что такой подход характерен не только для жителей Латвии. Во многих странах люди выбирают путешествия по другой стране, а не по своей. И в результате не знают красот собственной родины.