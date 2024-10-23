Дешевле в Турцию: почему народ Латвии плохо знает свою страну?

Кайя написала следующий пост: "Сегодня на работе мы с коллегами у кофейного автомата поговорили об отдыхе.

Я до сих пор удивляюсь, как мало жителей Латвии (русских, украинцев, а также латышей) знают Латвию. Они знают Египет, Крит, Турцию лучше, чем Латвию", - отметила она.

Šodien darbā ar kolēģiem pie kafijas automāta runājàm par brīvdienām.

Man joprojām ir pārsteigums, cik maz LV iedzīvotāju (krievi, ukraiņi un arī latvieši) zina Latviju. Ēģipti, Krētu, Turciju zina labāk, nekā Latviju. — Kaija Skujiņa ❤ (@KaijaSkujina) October 21, 2024

В комментариях женщине тут же объяснили, почему сложилась такая ситуация - просто Латвия - дорогая страна.

«Да, потому что зачастую удобнее и относительно дешевле поехать в Египет, на Кипр, в Турцию. Мнимый престиж – это отдельная история, но он тоже важен», – соглашается Ингвилда.

Кайя, автор поста, отвечает ей: «Моя субботняя поездка по Видземе обошлась примерно в 20-30 евро (топливо) плюс еда в Вецпиебалгской «Ūdensroze» (2 человека ~15 евро)».

Но ей привели другие примеры: «Объяснение одно – цены. Сегодня утром поговорили со знакомым о планах на отдых и пришли к выводу, что, например, в Таиланде дешевле, чем в Лиепае (речь идет о посуточной аренде 1-комнатной квартиры). С другой стороны, цены на ресторанную еду в Албании в среднем на 1/3 ниже, чем в Латвии», - говорит Олавс.

«А меня снова удивляет, что для кого-то это сюрприз. Недавно в Лиепае взяли интервью у женщины, которая ни разу не была на Лиепайском озере, прожив здесь 30 лет. Многие живут как трамвай в один конец, как в гетто», — пишет Арнис.

«Еще безумнее. Есть рижане, которые здесь родились, выросли, прожили здесь пол жизни, но не знают Ригу. Только свой район, центр и, может быть, Межапарк. И не знают, где находится Бульупе, парк каменных скульптур Марупите, набережная Кенгарагса, старый железнодорожный мост на Югле, озеро Бабелите и т. д.", - комментирует Байба.

"Я могла бы быть одной из таких людей, причина довольно проста - на мой взгляд, в Латвии почти нечего смотреть. А природа у нас тоже скучна, пара оранжевых листьев осенью меня не привлекает.

Вторая причина – неоправданно высокая стоимость», - объясняет проблему Мадара.

А некоторые отметили, что такой подход характерен не только для жителей Латвии. Во многих странах люди выбирают путешествия по другой стране, а не по своей. И в результате не знают красот собственной родины.