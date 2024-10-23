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Дешевле в Турцию: почему народ Латвии плохо знает свою страну?

Редакция PRESS 23 октября, 2024 13:42

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Значительное количество местных жителей предпочитает в отпуск ездить за границу Латвии. И в результате люди плохо знают достопримечательности страны, в которой живут. Это доказывает обсуждение стихийно возникшее в Твиттере/X под одной из публикаций.

Кайя написала следующий пост: "Сегодня на работе мы с коллегами у кофейного автомата поговорили об отдыхе.
Я до сих пор удивляюсь, как мало жителей Латвии (русских, украинцев, а также латышей) знают Латвию. Они знают Египет, Крит, Турцию лучше, чем Латвию", - отметила она.

В комментариях женщине тут же объяснили, почему сложилась такая ситуация - просто Латвия - дорогая страна.

«Да, потому что зачастую удобнее и относительно дешевле поехать в Египет, на Кипр, в Турцию. Мнимый престиж – это отдельная история, но он тоже важен», – соглашается Ингвилда.

Кайя, автор поста, отвечает ей: «Моя субботняя поездка по Видземе обошлась примерно в 20-30 евро (топливо) плюс еда в Вецпиебалгской «Ūdensroze» (2 человека ~15 евро)».

Но ей привели другие примеры: «Объяснение одно – цены. Сегодня утром поговорили со знакомым о планах на отдых и пришли к выводу, что, например, в Таиланде дешевле, чем в Лиепае (речь идет о посуточной аренде 1-комнатной квартиры). С другой стороны, цены на ресторанную еду в Албании в среднем на 1/3 ниже, чем в Латвии», - говорит Олавс.

«А меня снова удивляет, что для кого-то это сюрприз. Недавно в Лиепае взяли интервью у женщины, которая ни разу не была на Лиепайском озере, прожив здесь 30 лет. Многие живут как трамвай в один конец, как в гетто», — пишет Арнис.

«Еще безумнее. Есть рижане, которые здесь родились, выросли, прожили здесь пол жизни, но не знают Ригу. Только свой район, центр и, может быть, Межапарк. И не знают, где находится Бульупе, парк каменных скульптур Марупите, набережная Кенгарагса, старый железнодорожный мост на Югле, озеро Бабелите и т. д.", - комментирует Байба.

"Я могла бы быть одной из таких людей, причина довольно проста - на мой взгляд, в Латвии почти нечего смотреть. А природа у нас тоже скучна, пара оранжевых листьев осенью меня не привлекает.
Вторая причина – неоправданно высокая стоимость», - объясняет проблему Мадара.

А некоторые отметили, что такой подход характерен не только для жителей Латвии. Во многих странах люди выбирают путешествия по другой стране, а не по своей. И в результате не знают красот собственной родины.

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Латышские СМИ 17:13

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После публикации материала "Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям" мы решили выснить, а не возникают ли такие проблемы в других самоуправлениях Латвии. (Напомним, что в материале речь шла о том, что соцслужба отказалась оплачивать затраты на еду для двух учеников колледжа на том основании. что они брали не суп в столовой, а булочки в буфете). Оператор по обслуживанию клиентов отдела социальной помощи  социальной службы Даугавпилса Ирина Онищенко рассказала порталу press.lv, что дети из малоимущих и малообеспеченных семей имеют право в течение всего учебного года получать пособие на питание, которое составляет 100% оплату комплексных обедов, предлагаемых в школах города.

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