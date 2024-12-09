Дерусификаторы ликуют: ребенок застрял в туалете? — А надо было учить латышский!

На этот крик отчаяния с энтузиазмом откликнулась никто иная, как Лиана Ланга. Она радостно написала: "Учи, русский, своего ребенка государственному языку Латвии, чтобы он мог открыть двери и из них выйти"!
«Сегодня в BKUS (Детская клиническая университетская больница, прим. ред.) в отделении неотложной медицинской помощи моя первоклассница зашла в туалет, и, так как чтобы выйти, недостаточно просто открыть дверь, а надо выполнить несколько процедур по инструкции (на латышском, естественно), мой ребенок сидел в туалете, пока я ее оттуда с трудом не выудила! Все для людей! Все для детей! (Но только если они умеют читать по-латышски)». - Написала в соцсети пользователь Фиса Власова.
На этот крик отчаяния с энтузиазмом откликнулась никто иная, как Лиана Ланга. Она радостно написала: "Учи, русский, своего ребенка государственному языку Латвии, чтобы он мог открыть двери и из них выйти"!
В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.
В Латвии в следующем году планируется разместить еще 17 единиц оборудования для измерения средней скорости движения на конкретном участке дороге, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.
В начале следующего года будет запущено железнодорожное пассажирское сообщение Вильнюс – Рига – Таллин, сообщили в латвийской компании «Пассажирский поезд».
В начале следующего года будет запущено железнодорожное пассажирское сообщение Вильнюс – Рига – Таллин, сообщили в латвийской компании «Пассажирский поезд».
«Я не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь», - о вероятных изменениях в правительственных верхах рассуждает в Diena политтехнолог Данс Титавс.
«Я не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь», - о вероятных изменениях в правительственных верхах рассуждает в Diena политтехнолог Данс Титавс.
В социальной сети "Х" распространился фрагмент видео из проекта "Рождество во всем мире" культурно-просветительской программы Latvijas skolas soma, в котором рассказывается, как отмечают этот праздник в России. Среди дерусификаторов и национально настроенных пользователей соцсетей оно вызвало бурный приступ негодования.
В социальной сети "Х" распространился фрагмент видео из проекта "Рождество во всем мире" культурно-просветительской программы Latvijas skolas soma, в котором рассказывается, как отмечают этот праздник в России. Среди дерусификаторов и национально настроенных пользователей соцсетей оно вызвало бурный приступ негодования.
«Правящие снова решили... проблему не решать, а отложить - в надежде, что "вопрос рассосется" Еще в ноябре президент провозгласил поправки, в соответствии с которыми полис обязательного страхования гражданской ответственности OCTA должны были бы оформлять и на те машины, которые в дорожном движении не участвуют - например, длительное время стоят в гараже или на стоянке, находятся на долгом ремонте или "зимуют" на стоянке и используются исключительно летом. Начался скандал, правящие депутаты Сейма сокрушались случившимся, признавали свою ошибку - принятие такой поправки, но... ничего не делали. И тогда на помощь пришла оппозиция...
«Правящие снова решили... проблему не решать, а отложить - в надежде, что "вопрос рассосется" Еще в ноябре президент провозгласил поправки, в соответствии с которыми полис обязательного страхования гражданской ответственности OCTA должны были бы оформлять и на те машины, которые в дорожном движении не участвуют - например, длительное время стоят в гараже или на стоянке, находятся на долгом ремонте или "зимуют" на стоянке и используются исключительно летом. Начался скандал, правящие депутаты Сейма сокрушались случившимся, признавали свою ошибку - принятие такой поправки, но... ничего не делали. И тогда на помощь пришла оппозиция...
Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.
Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.