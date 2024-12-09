Дерусификаторы ликуют: ребенок застрял в туалете? — А надо было учить латышский!

«Правящие снова решили... проблему не решать, а отложить - в надежде, что "вопрос рассосется" Еще в ноябре президент провозгласил поправки, в соответствии с которыми полис обязательного страхования гражданской ответственности OCTA должны были бы оформлять и на те машины, которые в дорожном движении не участвуют - например, длительное время стоят в гараже или на стоянке, находятся на долгом ремонте или "зимуют" на стоянке и используются исключительно летом. Начался скандал, правящие депутаты Сейма сокрушались случившимся, признавали свою ошибку - принятие такой поправки, но... ничего не делали. И тогда на помощь пришла оппозиция...