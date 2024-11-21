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Депутаты сказали Госконтролю — нет. В праве проводить ревизии в Сейме отказано

© LETA 21 ноября, 2024 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к закону о Государственном контроле, отклонив предложение депутатов фракции "Прогрессивных" о наделении Госконтроля полномочиями проводить ревизии в парламенте.

В настоящее время закон предусматривает, что Госконтроль не проводит ревизию в Сейме. "Прогрессивные" предлагали исключить эту норму, тем самым дав возможность разработать изменения в регламенте Сейма и предусмотрев право Госконтроля проводить ревизии в парламенте.

Ревизиям Госконтроля в соответствии с законом подлежат все государственные и муниципальные органы, их общества капитала и другие учреждения, а исключение установлено только в отношении Сейма.

"Однако Сейм находится пусть и в иерархически высшей, но единой системе государственного управления. Для такого исключения нет оправдания, и оно вступает в противоречие с принципом хорошего управления", - считают "Прогрессивные".

В свою очередь одобренные Сеймом поправки к закону о Госконтроле предусматривают, что с 2025 года вместо 27 отдельных отчетов о финансовых ревизиях Госконтроль будет готовить один отчет.

Цель этих изменений - упростить процесс финансовой ревизии Госконтроля, направив сэкономленные ресурсы на проведение ревизий целесообразности и соответствия, а также привести нормы закона в соответствие с изменениями в законе об управлении бюджетом и финансами.

С 2025 года при проверке консолидированного отчета за хозяйственный год Госконтроль больше не будет предоставлять заключение и ревизионный отчет по каждому из 14 отчетов министерств и 12 центральных госучреждений, а должен будет подготовить один ревизионный отчет.

Госконтроль продолжит выборочно проводить ревизионные процедуры в министерствах, подведомственных им учреждениях и центральных государственных учреждениях, а полученную в ходе ревизии информацию будет использовать для вынесения заключения о правильности консолидированного отчета.

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