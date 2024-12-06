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Депутаты не хотят выделять каждой роженице по 5000 евро

© LETA 6 декабря, 2024 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В пятницу в Сейме состоялись жаркие дебаты по поводу пособий на рождение ребенка. Член партии «Латвия на первом месте» Илзе Стобова предложила ввести единовременное пособие на рождение ребенка в размере 5 000 евро для поддержки семей новорожденных, на что потребуется 100 миллионов евро.

По словам политика, существующие механизмы поддержки семей с детьми не создают достаточного ощущения стабильности и безопасности, что сдерживает стремление к созданию многодетных семей.

Член партии Стобовой, депутат Эдмундс Зивтиньш, считает, что 100 миллионов евро - это «копейки» для повышения рождаемости. Политик поинтересовался, можно ли в будущем заполнить сцену Праздника Песни.

Оппозиционный евродепутат Янис Домбрава заявил, что партийный альянс "Новое единство" не включил в этот бюджет ничего для поддержки семей с детьми и молодых матерей. По словам лидера оппозиции, у них нет никаких решений, которые способствовали бы воспроизводству населения.

Депутат от оппозиции Айнар Шлесерс (LPV) призвал коалицию выйти на трибуну и рассказать, как они будут способствовать увеличению рождаемости. Нынешние показатели рождаемости «разрушительны», сказал политик.

Депутат Гатис Лиепиньш призвал к пропорциональности в предложениях. Даже при самых высоких пособиях и самом лучшем уровне благосостояния количество рожденных детей будет недостаточным, так как рождаемость снизилась во всем демократическом мире, отметил евродепутат.

Как сообщалось, парламент уже третий день продолжает рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год в окончательном чтении.

Работа над бюджетом следующего года началась в среду, члены Сейма рассмотрели 31 сопутствующий законопроект, всего было внесено 212 предложений, а к вечеру четверга было рассмотрено 138 предложений по законопроекту о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

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