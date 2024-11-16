Депутаты Нацобъединения хотят сделать День Лачплесиса выходным днем; что думает об этом народ?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 11 ноября связано с рядом традиционных мероприятий, как официальных, так и проводящихся по инициативе общественных групп и организаций. Поэтому, если его сделать выходным днем, это даст возможность участвовать в этих мероприятиях тем, кто в этот день работает или учится.

Политик Янис Домбрава в соцсети "Х" пишет: "Не будь "Нового единства", которое регулярно закапывало эту идею, День Лачплесиса давно был бы выходным".

Нельзя сказать, однако, что общество едино в своей поддержке этой идеи.

- Не трогайте выходные в солнечный и теплый сезон с апреля по октябрь, в остальное время смело можете какой-нибудь день вычеркнуть и вместо этого поставить 11 ноября.

- Домбрава, мы твои выходные оплачиваем. Я как бизнесмен ничего против выходных не имею, но их становится уже слишком много. Тебе-то все равно - дополнительный выходной и те же деньги, потому что мы все за это платим.

- Это день памяти. Выходной не нужен.

- Вы хотя бы день проработали в частном секторе? Есть понимание, откуда берутся налоговые поступления, из которых депутатам платят зарплату? Дешевый популизм. Безответственно.

- Не понимаю толком, почему считается, что праздновать и чтить нельзя и в рабочий день. Вечер Дня Лачплесиса особый именно потому, что это вечер.

- Чиновникам-то радость...

- Не будь Нацобъединения, которое регулярно закапывает эту идею, мы бы уже давно жили в условиях, когда за единственную недвижимость не надо платить налог.

- Мы настолько богаты, что можем это позволить, спасибо Нацобъединению. Денег много, как никогда. Зарплаты у пожарных и полицейских так велики, что деньги девать некуда.

- Расслабьтесь! Нам не нужен этот выходной! Вряд ли на ManaBalss удастся наскрести 10 тысяч подписей.

- После этих выходных работодателю впору застрелиться, потому что многие внезапно заболевают дня на три...

- Да, это проблема Латвии №1, 11 ноября - рабочий или выходной день. Когда псу нечего делать, он яйца лижет. Вам нечего делать, г-н Домбрава?

- Да, а потом вы опять увеличите налоги, чтобы мы эти деньги компенсировали. Умник - ну п...ц. Вот, люди, этот популизм и попросту манипулирование и есть причины, почему государство загнано в бедность и люди не хотят детей.

- Тогда надо закопать "Новое единство".