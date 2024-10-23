Депутата партии «Стабильности!» Виктора Пучку обязали пройти языковой экзамен

Этот механизм предусматривает проверку знания языка на уровне, необходимом для выполнения депутатских обязанностей.

"Языковое дело" завели на двух депутатов от фракции "Стабильности!" — Виктора Пучку и Ефимия Клементьева.

Лидер фракции Алексей Росликов выразил мнение, что инициирование языковых проверок является формой политического давления на русскоязычную оппозицию.

После решения Сейма дело Пучки и Клементьева было направлено в комиссию по мандатам, заявлениям и этике.

Сегодня комиссия провела закрытое заседание с участием представителей Центра госязыка и самих депутатов.

Обсуждение было оживленным, и в результате большинство членов комиссии решили, что на проверку в Центр содержания образования будет направлен только Виктор Пучка, в то время как Ефимий Клементьев избежал необходимости сдавать экзамен.

Теперь Сейм должен утвердить решение комиссии.