А рожа не треснет? Депутат парламента ест в 10 раз больше, чем санитар больницы

Бесспорно, люди имеют право на питание и кров. Мы получили стоимость необходимого ежедневного питания, а теперь сложим эти цифры с латвийской минимальной зарплатой, которая без всяких расчетов установлена на уровне 700 евро до уплаты налогов (601 евро после уплаты налогов, то есть 20 евро в день) за 8 часов работы пять дней в неделю, где работник должен есть 13 дней в месяц и поститься 17 дней - жилье, одежда, транспорт на работу не учитываются вообще.

Если подсчитать, что работающему человеку необходимо как минимум 44 евро в день на еду (1 320 евро в месяц), 450 евро в месяц на жилье, одежду и обувь, транспортные расходы, средства гигиены, лекарства и т. д., то минимальная зарплата в Латвии должна составлять не менее 2 000 евро.

Утвердив минимальную зарплату в размере 700 евро, законодатели ставят работающих в Латвии людей, которые платят налоги с получаемой ими зарплаты, в неравное положение не только с просителями убежища, но и с самими собой, поскольку они сами устанавливают свою зарплату и не жалеют на нее денег.

Есть еще одна группа людей, которые находятся в гораздо худшем положении, чем просители убежища, - это пенсионеры. В Латвии минимальная пенсия составляет 137 евро (4,56 евро в день) при стаже работы не менее 15 лет - эти люди могут есть только 3 дня в месяц, а остальные 27 дней им приходится поститься, причем под мостом, потому что денег на жилье у них нет.

Средняя пенсия в Латвии составляет 576 евро (19,2 евро в день), а это значит, что подавляющее большинство пенсионеров могут питаться только 13 дней в месяц. Даже если предположить, что пенсионеры не работают много и поэтому могут питаться меньше, чем просители убежища и депутаты, нужно учесть, что с возрастом появляются проблемы со здоровьем и необходимость в больших средствах для его поддержания.

Знаете ли вы, что пособие по уходу за ребенком составляет 171 евро в месяц (5,7 евро в день)? Это деньги, на которые приходится жить молодой матери и ребенку. Латвийские законодатели посчитали, что этого достаточно для молодой матери, если она питается меньше 4 дней в месяц? Вы скажете, что есть еще и семейное государственное пособие, которое можно отложить на содержание ребенка. Да, такое пособие есть, но его размер еще более непонятен, поскольку составляет 25 евро в месяц на ребенка (0,83 евро в день). Если молодая мама хочет получать немного больше, то ей нужно родить сразу 4 детей, тогда она будет получать 100 евро в месяц на каждого из них, и они смогут питаться 2 дня.

Не похоже, что латвийские законодатели не понимают, сколько денег нужно человеку, чтобы не унизить человеческое достоинство, ведь они позаботились о себе и рассчитали свои зарплаты и пособия так, чтобы хватало на еду, жилье и все остальные расходы.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сейма, ежемесячная зарплата депутата Сейма в 2024 году составляет 4 220 евро до вычета налогов. Парламентариям компенсируются расходы, понесенные в связи с выполнением ими своих полномочий. Они могут получать компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы.

Зарплата президента государства, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда в 2024 году составляет не менее 8 440 евро в месяц, не считая надбавок, таких как компенсация представительских расходов. Зарплата министров установлена на уровне 7475 евро, а парламентские секретари будут получать 6631 евро.

Мэр Риги будет получать 7234 евро в месяц, а мэры национальных городов - 5064 евро.

Максимально возможная зарплата для тех, кто работает в Службе финансовой разведки, установлена на уровне 11 476 евро.

Единственное, что я могу заключить из этих цифр, - это то, что, придя к власти, они забывают о тех, кто их избрал, потому что большинство тех, кто приходит к урне на парламентских выборах, - это те, у кого есть всего несколько дней в месяц, чтобы поесть. Неужели евродепутат имеет право питаться в 10 раз больше, чем санитар в больнице?

Я не призываю людей начать сжигать замки и поместья - это может оказаться неэффективным, - но начать думать о том, что в избирательной системе что-то в корне не так. Перед выборами обещают одно, а после выборов делают совершенно другое, и нет никакой возможности отозвать таких избранников народа. Если мы хотим питаться больше, чем несколько дней в месяц, то должны иметь возможность выбирать тех, кого избираем, и отзывать тех, кто не выполняет своих обещаний.