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Депутат Европарламента подозревается в работе на Москву. В ответ политик подала в суд на журналиста

© LETA 5 ноября, 2024 18:55

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 Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) подала 5 ноября иск в Харьюский уездный суд, требуя, чтобы журналист Теэт Корстен опроверг опубликованные о ней в Facebook утверждения и удалил соответствующие посты.

Об этом во вторник пишет Rus.Postimees. 11 июня Теэт Корстен опубликовал на своей странице в Facebook сообщение: "По моей информации, Кылварту поступил намек из Москвы, что в Брюссель все-таки должна поехать Яна - проверенный оперативный сотрудник".

15 июня Корстен добавил: "Это была не шутка. Только что подтвердилось".

Яна Тоом через своего представителя направила журналисту предупреждение о подаче иска: "Теэт Корстен утверждает, что назначение Яны Тоом в Европейский парламент было инициировано Москвой. Это не соответствует действительности - решение принималось Центристской партией и не основывалось на указаниях третьих стран, как это представлено в постах Теэта Корстена. Очевидно, что у обычного читателя может сложиться впечатление, будто действия истца координируются Москвой и что у Яны Тоом и Михаила Кылварта есть связи с властями Российской Федерации. Эти публикации формируют крайне негативный образ Яны Тоом, представляя ее как человека, выполняющего распоряжения иностранного государства".

Политик также потребовала, чтобы журналист опубликовал новый пост, в котором Корстен признает, что распространял ложные сведения о Тоом. Кроме того, она настаивала на удалении этих публикаций и принесении извинений.

Поскольку Корстен не отреагировал на предупреждение о подаче иска, Яна Тоом обратилась в суд. В дополнение к своим требованиям она просит взыскать с ответчика компенсацию морального ущерба в размере тысячи евро и обязать его перечислить эту сумму на счет Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу "Подаренная жизнь". Истец также просит удовлетворить иск заочным решением, если ответчик не представит ответ в установленный судом срок.

Журналист Теэт Корстен рассказал Postimees, что после получения предупреждения о подаче иска от Яны Тоом он заключил договор с юристом. "Это странно. Тоом могла бы прокомментировать новость о том, что она тайно посетила Крым, нарушив все законы Украины. Лучшая защита - это нападение", - отметил Корстен, добавив, что он готов к борьбе и Тоом его не пугает.

"Не могу сказать, что воспринимаю это как комплимент. Хотя, в целом, воспринимаю это именно так. В эстонской политике это редкость, когда шутки в Facebook привлекают такое внимание", - добавил он.

Корстен также упомянул, что споры о шутках и их интерпретации происходили и раньше. "Перед выборами в 2019 году Майлис Репс посетила школу в Кохтла-Ярве, и я сказал, что в связи с её визитом был поднят флаг России. На самом деле в это время там действительно была делегация из России. Но это восприняли как серьезное заявление, хотя на самом деле это была шутка. Позже утверждали, что это повлияло на выборы. Но мы продолжаем заниматься вопросами Центристской партии", - добавил он.

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